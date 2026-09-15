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Allerta in Germania, drone cade vicino a una base militare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un drone è precipitato in Germania nei pressi di una base aerea delle Forze armate tedesche. A scriverne è la Bild, secondo cui è in corso una vasta operazione di polizia dopo il ritrovamento di resti di un drone precipitato a est del lago Steinhude. Secondo l’Ufficio di Polizia Criminale dello Stato (Lka), il drone si è schiantato in un’area aperta e disabitata. 

La posizione è particolarmente preoccupante perché l’area si trova a solo un chilometro dalla base aerea delle Forze Armate tedesche di Wunstorf, scrive Bild. Le Forze Armate tedesche hanno confermato la notizia al quotidiano. Data la vasta estensione dell’area interessata, un ingente numero di personale di emergenza è presente sul posto. Nella regione si trova anche l’aeroporto militare di Wunstorf.  

Gli inquirenti sono a conoscenza del ritrovamento da ieri. Secondo la Lka al momento non ci sarebbe alcun pericolo per la popolazione.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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