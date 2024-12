Alfonso e Maria Vittoria di nuovo vicini, le parole di lei spiazzano tutti: “Solo se stai con me…”

Alfonso e Maria Vittoria dopo un apparente passo indietro sembrano essere di nuovo vicini, le parole di lei sono una vera sorpresa.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello sembrava che Maria Vittoria avesse deciso di “chiudere” qualsiasi cosa stesse nascendo con Alfonso per avvicinarsi di nuovo a Tommaso. Anche l’ex di Federica sembrava essere deciso a non continuare la conoscenza con lei proprio per non far soffrire l’idraulico toscano. Ma le cose sono presto cambiate.

A quanto pare i due ragazzi si sono riavvicinati e sono tornati a parlare della loro “particolare” situazione. Così, mentre chiacchieravano con Jessica e Pamela, sono arrivate le parole di Maria Vittoria che hanno spiazzato tutti.

Maria Vittoria e Alfonso, cosa sta accadendo nella casa del Grande Fratello

Maria Vittoria e Alfonso sembrano aver avuto un chiarimento con la mediazione particolare di Jessica e Pamela. Secondo queste ultime i due ragazzi si piacciono e quel punto che hanno provato a mettere lunedì sera in realtà non starebbe portando a nulla. A detta loro sarebbe evidente l’interesse che l’uno nutre nei confronti dell’altro e dovrebbero provare a viverlo.

Entrambi hanno ammesso che tra di loro non è mai accaduto nulla e dunque non sanno cosa in realtà potrebbe succedere. Alfonso ha detto che aveva dei dubbi su come Maria Vittoria vivesse l’amicizia e lei gli ha risposto: “I dubbi te li togli solo se stai con me“. Jessica gli ha detto che non dovrebbe avere pensieri su questo perché la ragazza è molto sincera.

Jessica ha poi spiegato a entrambi che hanno dei dubbi perché entrambi si sono chiesti se si piacciono, mettendo a questa cosa un punto interrogativo. I ragazzi sorridendo hanno poi detto che non lo sanno ancora. Maria Vittoria poi è andata via e Alfonso è rimasto a parlare con Jessica che gli ha spiegato come dovrebbe lasciarsi andare e non dovrebbe precludersi questa bella amicizia e capire come andrà.

Secondo la concorrente è evidente quanto si piacciano e l’ha detto più volte anche davanti a Maria Vittoria, facendo notare come Alfonso la guarda e sorride. Insomma nella casa ci sarebbe chi spinge affinché questa coppia si crei, dall’altro lato ci sono Tommaso – che ha detto di essere innamorato di Maria Vittoria – e Zeudi, che non pare voler fare un passo indietro nel suo avvicinamento ad Alfonso. Si sarebbe creato, quindi, un nuovo quadrilatero amoroso al Grande Fratello.