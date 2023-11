Alfa Romeo: un terzo trimestre 2023 da record

(Adnkronos) –

Alfa Romeo cresce anche nel terzo trimestre 2023 chiudendo con un +39%. Un dato considerevole anche in virtù del particolare periodo che il mercato automotive sta attraversando, l’Europa ha contribuito in maniera importante alla crescita, rispetto al 2022, Alfa Romeo chiude il terzo trimestre con un +15%. L’obiettivo del Marchio del Biscione è quello di rafforzare la sua presenza a livello globale, recente è il suo debutto in Arabia Saudita, nell’isola di Martinica, Hong Kong, Singapore e persino Marocco, Dubai e Giappone, la costante crescita conferma anche il successo mondiale della nuova Tonale. A trainare le vendite c’è l’Italia che nel Q3 registra un +36,5%, seguita dalla Germania con un +37,9% e dal Belgio con un +59,4%, la Francia chiude i primi quattro mercati dove la presenza di Alfa Romeo è più consistente con un un +7,7%. Nel resto del mondo la situazione riflette quando sostanzialmente avviene in Europa, Alfa Romeo cresce anche nel Middle East & Africa con un +128% nel complessivo e un +66% nel Q3, nello specifico è la Turchia il mercato dove a livello globale cresce più rapidamente, volumi di vendita sei volte superiori a quelli del 2022, a Dubai è ora disponibile l’intera gamma così come in Marocco dove ha esordito la nuova Giulia e Stelvio.

Anche in Asia, per il Marchio di Arese un ottimo Q3, con un +27% rispetto al 2022, a Singapore è stato inaugurato il nuovo flagship store ufficiale, in Cina e Giappone dopo il lancio della nuova Giulia e Stelvio, è il turno della Tonale, SUV compatto finalmente disponibile per gli appassionati del Marchio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

