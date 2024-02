Alfa Romeo 33 Stradale, novità dell’Anno 2024

(Adnkronos) – La nuova Alfa Romeo 33 Stradale trionfa nell’annuale concorso indetto dalla rivista Quattroruote dal lontano 2000. Con uno straordinario 44,5% di preferenze la super car Alfa Romeo si aggiudica il premio speciale nella categoria Dream.

La vittoria della nuova Alfa Romeo 33 Stradale è stata netta e ha preceduto tre supercar di blasonati marchi internazionali.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, ha affermato: “Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che è stato assegnato alla nuova 33 Stradale dai lettori di Quattroruote, appassionati autentici ed esperti dell’automobilismo internazionale. Per trasformare un sogno in realtà è necessario, prima di tutto, una buona dose di coraggio e un pizzico di sana follia. Gli stessi ingredienti con cui nacque nel 1967 la 33 Stradale, ancora oggi considerata da molti tra le auto più belle di sempre. Oggi, con la stessa audacia e visione, Alfa Romeo ha creato la nuova 33 Stradale, il "manifesto" di ciò che il marchio italiano può fare e farà in termini di stile ed esperienza di guida”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

