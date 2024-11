Alessia Merz chi è il (famosissimo) marito dell’ex velina di Striscia: lui ex giocatore della Nazionale

Chi è il famosissimo marito dell’ex velina di Striscia la Notizia e showgirl, Alessia Merz: lui ex calciatore della Nazionale.

Salita alla ribalta negli anni Novanta e Duemila, Alessia Merz è stata una delle showgirl più amate del panorama televisivo italiano.

Dopo aver incantato il pubblico in programmi di successo come Non è La Rai e Striscia la Notizia, l’ex modella trentina ha deciso di allontanarsi dalle scene per dedicarsi alla vita privata. Grande appassionata di calcio e tifosa della Juventus, Alessia ha avuto una relazione con l’ex calciatore Giampiero Maini prima di incontrare l’uomo che sarebbe diventato suo marito: Fabio Bazzani.

Alessia Merz, chi è il famoso marito

Nato a Bologna nel 1976, Fabio Bazzani ha segnato la storia del calcio italiano come attaccante. Dopo aver esordito nel professionismo nel 1996, ha giocato in numerose squadre italiane, tra cui Arezzo, Perugia, Lazio e Sampdoria. Proprio nella Sampdoria ha formato un’indimenticabile coppia d’attacco con Francesco Flachi. Tifoso del Milan, vanta anche tre presenze con la Nazionale italiana. Al termine della sua carriera agonistica si è dedicato al ruolo di opinionista sportivo per emittenti quali Sportitalia e Dazn ed è diventato allenatore.

La vita di Fabio Bazzani ha preso una svolta decisiva nel 2004 quando Simona Ventura lo presentò ad Alessia Merz. Fu amore a prima vista: “È stato un colpo di fulmine”, racconta Alessia riguardo al loro incontro. Dopo solo un anno dalla loro conoscenza sono convolati a nozze il 11 giugno del 2005 ed hanno accolto due figli: Niccolò nel 2006 e Martina nel 2008.

L’amore tra i due non si è mai affievolito nemmeno quando Alessia partecipò a L’Isola dei Famosi nel 2004, poco prima del loro matrimonio. Nonostante le paure dell’ex showgirl che il marito potesse dimenticarla durante la sua assenza, al suo ritorno fu accolta da una proposta matrimoniale che accettò senza esitazioni.

Negli anni successivi alla nascita dei loro figli Niccolò e Martina (quest’ultima non interessata alle luci della ribalta), Alessia decise volontariamente di ritirarsi dal mondo dello spettacolo per concentrarsi sulla famiglia. Oggi la coppia vive serenamente lontano dall’attenzione mediatica che aveva caratterizzato i primi anni della loro relazione. Il primogenito Niccolò sta seguendo le orme sportive del padre giocando a calcio mentre Martina cresce lontana dal mondo dello spettacolo che aveva reso famosa sua madre negli anni Novanta.