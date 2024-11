Alessandro Vicinanza sparisce dai social, poi rompe il silenzio: “Vi spiego motivo della mia assenza”

Alessandro Vicinanza ha preoccupato i suoi followers, l’ex Uomini e Donne è scomparso per un po’ e adesso ha chiarito cosa è accaduto.

Alessandro Vicinanza si è allontanato per un periodo dai social, è rimasto in silenzio e la cosa ha preoccupato non poco chi lo segue, visto che generalmente è molto attivo sui social. Poiché tempo fa la stessa cosa era accaduta alla sua compagna Roberta Di Padua, in tanti si sono chiesti cosa gli fosse accaduto. Adesso l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha voluto spiegare cosa gli è accaduto.

Il timore dei fan di Vicinanza era che potesse essere accaduto qualcosa con Roberta Di Padua, la coppia è seguitissima e molto benvoluta i rete, ma il cavaliere ha chiarito tutto con un messaggio.

Cosa è accaduto ad Alessandro Vicinanza, le parole dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza dopo un momento di silenzio sui social è tornato a condividere quotidianamente e tra le varie pubblicazioni c’è anche un messaggio in cui ha spiegato cosa è successo e perché è sparito.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha voluto rispondere alle tante persone che gli hanno chiesto per qual emotivo si fosse assentato. “In tanti mi avete chiesto il motivo della mia assenza: per un po’ sono uscito di scena ma non sono mai sceso dal palco…Vvb…(A tutti-e)“, queste le parole del compagno di Roberta Di Padua.

Un messaggio un po’ criptico che di fatto non spiega perché ha deciso di assentarsi dai social, potrebbe aver scelto di restare un po’ in silenzio per prendersi un po’ di tempo per se stesso. Ad ogni modo con Roberta Di Padua dovrebbero procedere bene, la coppia trascorre spesso molto tempo assieme e sono tutti in attesa del grande annuncio. Tempo fa, ospiti a Uomini e Donne, l’ex dama e l’ex cavaliere avevano raccontato che avrebbero voluto allargare la famiglia.

Praticamente avevano fatto capire che starebbero provando ad avere un figlio, ecco perché i fan della coppia aspettano il messaggio che annunci l’arrivo della cicogna. Al momento tutto tace, intanto i due fidanzati continuano a condividere immagini assieme, a dimostrazione di quanto siano felici. Del resto che facessero sul serio era ormai evidente da un po’, la conferma ufficiale è stata il fatto che la Di Padua abbia presentato tempo fa Alessandro al figlio e se la relazione con lui non fosse stata importante, come lei ha detto, non lo avrebbe mai fatto.