Alessandro Preziosi, la vita privata dell’attore: la famosa compagna e le storiche ex

Alessandro Preziosi e la compagna hanno a cuore la loro privacy, un’unione tra talento e design. Chi è la fidanzata famosa dell’attore

Alessandro Preziosi, noto attore napoletano, torna a far parlare di sé non solo per il suo talento artistico ma anche per la sua vita privata. Con la seconda stagione di “Blackout – Vite sospese” in arrivo da martedì prossimo, 14 gennaio, l’interesse verso la figura di Preziosi si rinnova, spingendo i riflettori anche oltre lo schermo.

La sua relazione con Delfina Delettrez Fendi, erede della prestigiosa famiglia Fendi e direttrice creativa del brand di gioielli che porta il suo nome, è al centro dell’attenzione mediatica.

La storia d’amore tra Alessandro e Delfina ha preso il via lontano dagli occhi indiscreti del pubblico e della stampa. Tuttavia, recentemente i due sono stati immortalati dai paparazzi in un noto ristorante romano insieme alla loro famiglia allargata. Quest’apparizione ha confermato le voci su una relazione stabile e felice tra l’attore e l’ereditiera.

Una vita lontana dai riflettori

Delfina Delettrez Fendi non è nuova alle cronache rosa: prima della relazione con Preziosi era legata a Claudio Santamaria, da cui ha avuto una figlia, Emma. Curiosamente, Santamaria aveva avuto una relazione con Vittoria Puccini, ex compagna storica di Preziosi. Queste connessioni rendono le dinamiche sentimentali tra questi personaggi particolarmente intrecciate.

La coppia è stata vista insieme durante le festività natalizie su Diva e Donna. Nonostante la loro tendenza a mantenere un basso profilo mediatico riguardo alla loro vita privata, questa apparizione pubblica ha offerto uno scorcio sulla serenità che caratterizza il loro rapporto. Presente all’incontro anche Elena, figlia diciottenne di Preziosi nata dalla relazione con Vittoria Puccini (2003-2010), così come Emma Dellettrez Santamaria.

Delfina Delettrez Fendi rappresenta una figura chiave nel panorama del design italiano contemporaneo. Nata nel 1987 da Silvia Venturini Fendi e dal gemmologo Bernard Delettrez, ha intrapreso il proprio cammino professionale nel mondo del design giovanissima dopo aver completato gli studi sulla storia del costume a Parigi. Nel 2007 ha lanciato il suo marchio omonimo “Delfina Delettrez”, diventando rapidamente un punto di riferimento nel settore della gioielleria di lusso grazie alla sua capacità di fondere innovazione ed estetica tradizionale in creazioni uniche ed esclusive.

La storia d’amore tra Alessandro Preziosi e Delfina Dellettrez Fendi si inserisce in questo contesto ricco di fascino e successo professionale: entrambi protagonisti nei rispettivi campi d’attività hanno trovato nella loro unione personale una fonte ulteriore di ispirazione reciproca.