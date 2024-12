Alessandra Viero, chi é: età, studi, marito, vita privata, carriera

Nel panorama giornalistico italiano spicca la figura di Alessandra Viero, apprezzata per professionalità e carisma. Tutto su di lei

Nata a Sandrigo il 16 aprile 1981, Alessandra si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Trento con il massimo dei voti. La sua passione per il giornalismo l’ha portata a collaborare con diverse testate locali ancora prima di completare i suoi studi universitari.

Con un’altezza di 173 centimetri e una presenza scenica notevole, Alessandra Viero non passa inosservata. La sua vita privata vede al centro la famiglia: è sposata con Fabio e insieme hanno un bambino nato prima del loro matrimonio. Durante la maternità della Viero, Elena Tambini l’ha sostituita alla conduzione del programma Quarto grado.

La carriera giornalistica di Alessandra Viero

La carriera giornalistica di Alessandra ha preso avvio lavorando per il Corriere del Veneto e come conduttrice ed inviata per Rete Veneta nel Tg Bassano. Il suo talento non è passato inosservato ed è stata presto chiamata a far parte della squadra Mediaset nel 2008 come inviata e lettrice delle agenzie in studio per Tg4.

Il novembre del 2011 segna una svolta nella sua carriera quando diventa una delle conduttrici principali di TGcom24, canale all-news di Mediaset. L’estate successiva le viene affidato Pomeriggio Cinque Cronaca su Canale 5, ma poco dopo ritorna a TGcom24 dove si occupa degli approfondimenti Nuovo Giorno e Pomeriggio oltre ai telegiornali e alla rassegna stampa.

Nonostante un breve periodo annunciato come conduttrice di Domenica Cinque insieme ad Alessio Vinci su Canale 5 nell’agosto del 2012 – ruolo poi assegnato a Sabrina Scampini – la sua carriera non ha subito rallentamenti. Dal giugno del 2013 entra nella redazione di Studio Aperto realizzando servizi vari e conducendo l’edizione delle 12.25 su Italia 1.

Ottobre dello stesso anno segna l’inizio della sua avventura come conduttrice fissa di Quarto grado su Rete4 – programma che continua a guidare – dimostrando grande abilità nel trattare tematiche delicate legate alla cronaca nera italiana. Negli anni successivi partecipa anche al programma estivo Segreti e delitti su Canale5 affiancando Gianluigi Nuzzi ed entra nel cast de Il terzo indizio sempre su Rete4 nel 2016.

L’ultimo importante incarico professionale arriva nel dicembre del 2022 quando viene scelta per sostituire Veronica Gentili alla conduzione di Controcorrente su Rete Quattro durante le festività natalizie; un ulteriore conferma della stima che Mediaset ripone nelle sue capacità professionali.

Tra i programmi da lei condotti ricordiamo: Tg Bassano (2005-2008), TG4 (Rete4), TGcom24 (diversi periodi tra il 2011 al 2017), Pomeriggio Cinque Cronaca (Canale5), Studio Aperto (Italia1), Quarto grado (Rete4) dal quale non si è mai realmente allontanata dal suo debutto nel programma fino ad oggi; Segreti e Delitti (Canale5) ed infine Controcorrente (Rete4).

La carriera televisiva ed editoriale dell’apprezzatissima giornalista testimonia una dedizione costante al mondo dell’informazione ed una versatilità che le permette di spaziare dalla cronaca nera agli approfondimenti politici senza mai perdere quel contatto diretto con gli spettatori che tanto apprezzano la sua autenticità sul piccolo schermo.