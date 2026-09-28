Aldo Cazzullo torna su La7 con ‘Una Giornata Particolare’: al via la quinta stagione

(Adnkronos) – Le ventiquattro ore che hanno cambiato per sempre il corso degli eventi tornano protagonisti in prima serataLa quinta stagione ogni mercoledì in prima serata. Da mercoledì 30 settembre, La7 riapre le porte alla grande storia con la quinta stagione di ‘Una Giornata Particolare’, il programma di approfondimento culturale di Aldo Cazzullo.

Dodici nuove puntate per entrare nella storia attraverso i suoi protagonisti, i luoghi, i documenti e le testimonianze che ne conservano ancora le tracce. Il viaggio parte nel Novecento con la prima puntata, dedicata all’8 settembre 1943: l’armistizio, la fuga del re e di Badoglio, l’occupazione tedesca e l’inizio della Resistenza. Dalla fine del fascismo alla fine del nazismo, con gli ultimi giorni di Adolf Hitler nella Berlino assediata dall’Armata Rossa. E poi la Grande guerra e le battaglie sul Piave; la Guerra civile spagnola, attraverso il bombardamento di Guernica e il capolavoro di Pablo Picasso; il rapimento di Aldo Moro in via Fani e l’inizio dei 55 giorni che avrebbero segnato una delle pagine più drammatiche della Repubblica.

‘Una Giornata Particolare’ torna poi indietro nei secoli, fino all’antica Roma, per raccontare Spartaco e la rivolta degli schiavi, diventata nei secoli simbolo della lotta per la libertà. Il viaggio attraversa il Medioevo con Caterina da Siena, mistica capace di entrare nel cuore della grande politica europea del Trecento, e il Rinascimento con Lucrezia Borgia, al centro degli intrighi e delle lotte di potere della sua famiglia, e Raffaello Sanzio, morto a soli 37 anni dopo aver lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte. Dalla Francia rivoluzionaria arriva la vicenda di Maria Antonietta, dalla reggia di Versailles fino alla ghigliottina. L’Ottocento italiano passa invece attraverso la vita e i versi di Giacomo Leopardi, dall’infanzia a Recanati agli ultimi anni a Napoli dell’uomo e del poeta che scrisse ‘L’infinito’.

Un’intera puntata sarà infine dedicata al Rinascimento, la stagione in cui, tra Firenze, Roma, Milano, Mantova e Ferrara, artisti, scienziati, principi e intellettuali cambiarono per sempre il modo di guardare l’uomo e il mondo. Come sempre, il racconto prende vita nei luoghi che hanno fatto da teatro agli eventi. Aldo Cazzullo sarà accompagnato dagli “inviati nella storia” Claudia Benassi e Raffaele Di Placido in un viaggio che attraverserà l’Italia e l’Europa: da Auschwitz all’aula del processo di Norimberga, dai Musei Vaticani e le Stanze di Raffaello al Louvre, da Recanati a Siena, passando per Roma, Ferrara e alcuni dei luoghi simbolo delle pagine raccontate. Ad arricchire le nuove puntate, le interviste e i contributi, tra gli altri, di Walter Veltroni, Concita De Gregorio, Dacia Maraini, Sabino Cassese e Matteo Maria Zuppi.

‘Una Giornata Particolare’ è un format originale de La7 prodotto da Simona Ercolani per Stand by me a cura di Riccardo Chiattelli, capo progetto Riccardo Liberatore, scritto da Aldo Cazzullo con Nunzia Scala, Simone Passarella, Simone Giorgi, Eugenio Murrali, Ilaria Picchi e Luna Piccioni. Regia di Claudio Pisano. Produttore esecutivo Fabrizio Forner. Il programma è disponibile anche sull’app LA7 per smartphone e smart TV e su la7.it

‘Una Giornata Particolare’ è un format originale de La7 prodotto da Simona Ercolani per Stand by me a cura di Riccardo Chiattelli, capo progetto Riccardo Liberatore, scritto da Aldo Cazzullo con Nunzia Scala, Simone Passarella, Simone Giorgi, Eugenio Murrali, Ilaria Picchi e Luna Piccioni. Regia di Claudio Pisano. Produttore esecutivo Fabrizio Forner. Il programma è disponibile anche sull’app LA7 per smartphone e smart TV e su la7.it

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