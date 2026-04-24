Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Alcaraz, Bertolucci critica dopo ritiro da Roma e Parigi: “Deve programmare meglio”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Paolo Bertolucci ‘critica’ Carlos Alcaraz. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista spagnolo ha annunciato che non parteciperà agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, tornei a cui arrivava da campione in carica e dopo aver già rinunciato al Masters 1000 di Madrid a causa dell’infortunio al polso accusato a Barcellona, con Jannik Sinner che potrà quindi scappare via al primo posto del ranking Atp. 

L’infortunio di Alcaraz, accusato all’esordio dell’Atp 500 di Barcellona, torneo arrivato subito dopo la sconfitta nella finale di Montecarlo proprio contro Sinner, è inevitabilmente al centro del dibattito di tifosi e appassionati di tennis, che puntano il dito (anche) contro la programmazione e i troppi tornei del calendario. 

Rispondendo a un tweet che denunciava il numero crescente di infortuni tra i giocatori, l’ex tennista azzurro Paolo Bertolucci non ha risparmiato una velata critica proprio ad Alcaraz: “Indietro non si tornerà mai. I top devono programmarsi meglio saltando qualche torneo”, ha scritto dal proprio account ufficiale X. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, sottoposto agli arresti domiciliari rapina le casse del C.U.P.

13 Settembre 2018

Le vie segrete dell’acqua ipogei e bottini del lago di Nemi: visita guidata domenica 19 agosto

16 Agosto 2018

Nettuno, Rifondazione Comunista in piazza a Nettuno contro la legge Fornero

29 Novembre 2017

Roma, arsenale scoperto nascosto all’interno di una cantina

14 Luglio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno