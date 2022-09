Al via Sea Bassmaster Marine Team Championship 1ᵃ edizione

Ci siamo, la laguna è già in festa per la prima edizione del Sea Bassmaster Marine Team Championship, la sfida a squadre di pesca alla spigola in Laguna ad Orbetello, la gara si disputerà il prossimo weekend, ovvero sabato 17 e domenica 18 Settembre. La competizione di fine estate organizzata da Insidefishing dedicata alla pesca della spigola da kayak è una “Team Championship”, ovvero una competizione dedicata esclusivamente ai team composti da due concorrenti, che si cimenteranno singolarmente tra la laguna di Levante e quella di Ponente. Campo base l’area esterna del Centro Degustazione dei Pescatori di Orbetello, in via Giacomo Leopardi 9 dove, nella tensostruttura a ridosso dell’alaggio dei kayak sarà allestito il punto accoglienza, la segreteria e l’angolo premiazioni. La gara è aperta a tutti a cominciare dai 14 anni compiuti ma in questo caso, i concorrenti tra i 14 e i 17 anni dovranno fare coppia con un partecipante adulto, che vigilerà sul giovane concorrente. Le sessioni di gara hanno una durata individuale di 6 ore effettive; l’inizio della competizione sarà dato alle ore 9.00 con i concorrenti già disposti con i kayak in acqua. Il termine per il ricevimento delle immagini fotografiche è fissato per le ore 15.00, mentre l’orario massimo in cui i partecipanti dovranno trovarsi nello stesso punto in cui è stata data la partenza sarà le ore 15.30. Già da venerdì, dalle ore 10.00, ai concorrenti dei team sarà consegnata, al momento dell’iscrizione, una welcome bag con accessori in omaggio e il materiale necessario alla sfida. A tutti è data la possibilità di effettuare una ricognizione dei campi di gara. La sfida prenderà il via, con la prima sessione di gara, sabato mattina alle ore 8.00, i team avranno a disposizione 6 ore di gara per ultimare la loro prova che consiste nel meglio di cinque catture individuali. Poiché la vocazione della manifestazione è quella del no-kill, per facilitare il rapido rilascio delle spigole e per verificare la lunghezza delle prede, basterà inviare una foto, su apposito misuratore tramite applicazione WhatsApp, al recapito di riferimento degli organizzatori. Diversi i giudici, in barca e Kayak a vegliare sulla legalità della gara e per fornire assistenza ai neofiti della pesca in laguna. I risultati delle due sessioni di pesca, al termine della competizione, saranno sommati per stilare la classifica finale dei team. Prestigiosi gli sponsor legati prima edizione del Sea Bassmaster Marine Team Championship: Garmin, Trabucco, Old Captain, Tubertini, Bolsena Yachting, Ozone Kayak e AquaMap che contribuiscono ad arricchire il montepremi della manifestazione. In attesa delle premiazioni, previste intorno alle 16.30 di domenica, non mancheranno le degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici del territorio.

Per ulteriori info: INSIDEFISHING asd – @-mail: info@insidefishing.it

