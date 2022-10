Al via la seconda edizione di ReWriters fest. a Roma

Riparte la seconda edizione di ReWriters fest., l’evento ideato dal cultural brand ReWriters e patrocinato dal Ministero della Cultura, Treccani, Sapienza Università di Roma e Fridays For Future, promosso da Regione Lazio e da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, in programma dal 14 al 16 ottobre 2022 a Roma la cui madrina d’onore è per quest’anno la grande artista Loredana Bertè.

ReWriters fest. è nato per dare voce e forma alla missione di ReWtriters, associazione culturale presieduta e ideata da Eugenia Romanelli che, insieme al noto giornalista Ernesto Assante, è la mente e la direzione artistica del Festival. La kermesse è lo spaziotempo in cui diffondere i principi del Manifesto dell’Associazione e fare rete attraverso la musica, la cultura, l’arte, la lettura e l’impegno sui grandi temi della contemporaneità.

Dalla consapevolezza della grande crisi planetaria in termini di pratiche e valori, Eugenia Romanelli, insieme al suo comitato scientifico ha infatti dato vita al Manifesto dell’associazione culturale ReWriters: 16 temi su cui si concentra l’impegno condiviso e che abbracciano tutto perché “tutto è importante”, dai giovani alla crisi climatica, dalla Gender equity all’antirazzismo, dal digital responsability al body positivity, questioni che prendono forma durante il festival. Tutto il programma, infatti, si muove sull’asse valoriale del Manifesto del Movimento Culturale ReWriters.

Tre giorni in cui si susseguono mostre di arte contemporanea, presentazione di libri, performance artistiche, dj set, conversazioni con artisti, e concerti live; ma anche tavole rotonde con studiosi, comunicatori di fama nazionale ed internazionale, attivisti, scienziati, giornalisti, intellettuali, accademici, influencer, changemakers e opinion leader così come professionisti, studenti e cittadinanza attiva, insieme per prestare esperienze e tempo a beneficio di chi crede nella possibilità di un cambiamento e di un futuro migliore.

Molti i nomi di eccezione di questo secondo anno: da Margherita Buy a Elly Schlein, da Giovanni Truppi a Valeria Golino, da Alex Britti a Teresa Ciabatti, da Nadia Terranova a Carl Brave. Insieme a tanti momenti di riflessione, tra cui tavole rotonde e lezioni aperte agli studenti, ci saranno: i Fridays For Future sul clima e la sostenibilità; Doriana De Benedictis di Ernst&Young sulle aziende leader di cambiamento in ottica LGBTQI+; Francesca Vecchioni e Luca Trapanese sulla disabilità; Antonella Bundu, prima donna nera a candidarsi a Sindaca di una grande città sull’antirazzismo; la bestsellerista Francesca Cavallo e la cassazionista Paola Di Nicola sui nuovi femminismi; la pilota di Auto GP Francesca Cerruti e la direttrice del DIAG Sapienza Tiziana Catarci sugli stereotipi di genere nelle materie STEM; il Presidente della Società Italiana di Psichiatria Sociale Andrea Fiorillo sulla salute mentale; l’etologo di fama mondiale Roberto Marchesini sul rapporto umano-animale; l’influencer @Dio su realtà aumentata, metaverso, NFT.

Come tutti gli anni il ReWriters fest. si svolge a ottobre: questa edizione si apre la mattina del 14 ottobre presso il WeGil, uno spettacolare palazzo razionalista della regione Lazio unico per mostre, eventi culturali e rassegne, con una Conferenza Stampa alla presenza dei due direttor*** artistic***e di Istituzioni: interverranno, infatti, Marta Leonori, Consigliera Regione Lazio e Sabrina Alfonsi, Assessora all’Ambiente del Comune di Roma.

Particolarmente importante l’edizione del Festival di quest’anno, in quanto il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

L’evento è reso possibile proprio grazie alla partecipazione di istituzioni che sostengono e credono nella manifestazione, come il Ministero della Cultura, Regione Lazio, La Sapienza Università di Roma, Treccani, Fridays for Future, Roma Capitale – Assessorato alla Cultura oltre ad alcune aziende partner dell’iniziativa che trovano nel Festival il contesto più adeguato per raccontare progetti e valori legati ai temi di così elevato interesse comunitario in linea con gli obiettivi ESG dell’agenda 2030, per cui grandi e piccole organizzazioni rivestono un ruolo fondamentale nel promuoverne una cultura di innovazione e cambiamento.

ReWriters fest., con il suo capitale di competenze, iniziative e occasioni di riflessioni, si inserisce tra gli eventi di riferimento nel perseguire questo obiettivo nel panorama nazionale, unico nel suo genere in Italia e nel mondo per poter riscrivere l’immaginario della contemporaneità, costruire nuovi universi futuri attraverso un pensiero divergente, controfattuale, creativo, laterale, e, soprattutto, per costruire consapevolezza e memoria come sfida al futuro.

“Ho aderito con piacere all’invito di essere la madrina d’onore del ReWriters fest. perché credo nel Manifesto di questo progetto di rivoluzione culturale a partire dall’immaginario, su cui noi artisti abbiamo ovviamente una grande responsabilità ma anche il “potere” di agire”. Loredana Bertè – madrina ReWriters fest.

