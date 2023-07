Al via bando per direttori Parchi e Aree Protette del Lazio: Righini, “Volano per turismo”

Nel Lazio al via il bando per i nuovi direttori dei Parchi e delle aree naturali protette. “E’ un bando a cui teniamo molto per avere la piú ampia rosa dei nomi a cui attingere per il ruolo di direttore di parco, che è straordinariamente fondamentale. Quindi, vorremmo professionalitá all’altezza di questo ruolo impegnativo, soprattutto per le prospettive di investimento sui parchi alla luce della volontá di imprimere una svolta: in termini di volano turistico, di promozione del territorio e di valorizzazione della filiera agroalimentare”. Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, presentando il nuovo bando a margine della seduta del Consiglio regionale, insieme al responsabile della direzione regionale ambiente Vito Consoli. Il direttore dovrá avere competenze in materia ambientale e urbanistica, “perchè molti dei parchi insistono in aree antropizzate, però anche l’aspetto legato alla capacitá di sostenere la filiera turistica e agroalimentare è altrettanto importante – ha sottolineato Righini. Il bando è stato pubblicato martedì 18 luglio e scadrá il 3 agosto. L’elenco dei direttori dei parchi va integrato ogni due anni. Attualmente c’è solo un direttore che va nominato, perchè il precedente è andato in pensione, quella della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia.