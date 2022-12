Al premio “Digital News” 2022 un ambiente dedicato al metaverso

Il premio “digital News” 2022 è stata anche l’occasione, per Aidr e il proprio partner Noema Digital, azienda specializzata nella transizione digitale, per arricchire la serata mettendo a disposizione gratuitamente del Parlamento e della Commissione europea, nella nuova location Europe Experience – intitolata alla memoria di David Sassoli, sei postazioni di realtà virtuale per rendere omaggio allo spazio multimediale e interattivo di ”Europa Experience” e consentire ai partecipanti di sperimentare emozioni immersive uniche.

Per sostenere la straordinaria iniziativa multimediale e interattiva del Parlamento e della Commissione europea, che hanno accettato di ospitare l’edizione 2022 del premio Digital News – ha sottolineato il presidente di Aidr, Mauro Nicastri – abbiamo pensato di creare, con il partner tecnologico Noema Digital, un metaverso dedicato al Next Generation EU e progettato ispirandosi ai principi fondanti dell’Unione europea. Le esperienze immersive e l’ammirazione degli studenti del Liceo “Silvio Lopiano” di Cetraro e dei tanti partecipanti sono state un momento estremamente positivo”. “Questa esperienza – ha concluso Nicastri – ci ha dato la possibilità di dimostrare che le esperienze immersive, inserite nel metaverso, consentono di comunicare in maniera più efficace con le nuove generazioni anche per tematiche impegnative come il PNRR e il Next generation Eu”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...