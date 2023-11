Aggiornamento 4.2 di Genshin Impact in arrivo, tutte le novità

(Adnkronos) – HoYoverse ha comunicato che il prossimo aggiornamento 4.2 di Genshin Impact, intitolato "La maschera della colpa", sarà rilasciato l'8 novembre. Questo aggiornamento proseguirà la trama introdotta nella versione 4.0, presentando nuove sfide per il viaggiatore e gli abitanti di Fontaine. Il lancio includerà l'aggiunta di nuovi personaggi giocabili: l'Archon di Hydro Furina e la reporter Charlotte. I giocatori potranno inoltre esplorare due nuove aree situate a est della Corte di Fontaine, offrendo opportunità per avventure subacquee inedite. La situazione a Fontaine sembra diventare sempre più tesa. Nella prossima missione dell'Archon, la città rischia seri pericoli e avrà bisogno dell'assistenza di diverse fazioni. Le minacce comprendono l'Acqua primordiale, che ha il potenziale di causare danni estesi, e la comparsa di mostri e nemici più potenti, come il Narvalo Divoramondi e l'Abominevole. I nuovi personaggi introdotti presenteranno come sempre abilità distintive. L'Archon di Hydro Furina, per esempio, possiede la capacità di cambiare polarità Arché, influenzando sia il suo aspetto che le sue abilità elementali. Charlotte, d'altra parte, utilizza la fotografia in combattimento con la sua Fotokamera personalizzata. L'aggiornamento vedrà anche l'espansione della mappa di Fontaine verso aree come la Foresta di Érinnyes e la Regione di Morterre. I giocatori dovranno affrontare vari misteri e sfide in queste nuove località, con l'aiuto di personaggi come Freminet e il Mekapinguino Thelxie. Gli appassionati possono aspettarsi una serie di nuovi eventi, minigiochi e ricompense esclusive in questa versione. L'aggiornamento includerà eventi come la riparazione del Mekapinguino Thelxie e una nuova edizione dell'evento dei Miconoidi, tra gli altri. L'aggiornamento 4.2 di Genshin Impact sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PlayStation, PC, Android e iOS. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

