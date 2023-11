Affaticamento muscolare per Oristanio

(Adnkronos) – Tegola per la Nazionale Under 21 del commissario tecnico Carmine Nunziata in vista dei prossimi impegni di qualificazione a Euro 2025 contro San Marino e Irlanda. Questa mattina, l'attaccante del Cagliari Gaetano Pio Oristanio ha lasciato il ritiro degli azzurrini. Apprensione anche per i fantallenatori. Il giocatore di proprietà dell'Inter è stato costretto lasciare il ritiro degli azzurrini prima di due gare particolarmente importanti a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

Resta da capire se l'infortunio gli impedirà o meno di esserci il 26 novembre contro il Monza. Fantacalcio.it per Adnkronos —sport/fantacalciowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

