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Ad aprile il mercato dell’auto in Italia +11,58% su base annua

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Maggio 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile 2026 sono state immatricolate 155.210 autovetture a fronte delle 139.106 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 11,58%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I trasferimenti di proprietà sono stati 480.976 a fronte di 475.733 passaggi registrati ad aprile 2025, con un aumento del 1,10%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 636.186, ha interessato per il 24,40% vetture nuove e per il 75,60% vetture usate.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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