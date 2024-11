Achille Lauro: vero nome, età, studi, fidanzata, dove vive, genitori

Curiosità sulla vita privata e la carriera del cantante Achille Lauro: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla star italiana.

Nato a Verona l’11 luglio del 1990 e cresciuto nei quartieri romani di Municipio III, Conca D’Oro, Serpentara e Vigne Nuove, Lauro De Marinis ha scelto il nome d’arte di Achille Lauro. Questa scelta non è stata dettata da un desiderio di riferimento a una carriera politica come alcuni hanno ipotizzato, ma piuttosto per un legame d’infanzia con il celebre armatore partenopeo Achille Lauro.

Crescendo in una famiglia benestante – figlio di Nicola De Marinis, consigliere della Corte di Cassazione, e Cristina originaria di Rovigo – Achille ha trovato nella musica un rifugio e una passione grazie all’influenza del fratello maggiore Federico.

Achille Lauro, vita privata e carriera

Il successo bussa alla porta di Achille Lauro nel 2015 con la pubblicazione dell’EP “Young Crazy EP”, che include hit come “La Bella e la Bestia”. Questo periodo segna l’inizio della sua ascesa nel mondo musicale italiano sotto l’etichetta Roccia Music. Il suo secondo album “Dio c’è” continua a esplorare temi religiosi già presenti nelle sue opere precedenti.

Nel giugno del 2016, Achille annuncia la sua decisione di lasciare la sua etichetta discografica per fondarne una propria: la No Face Agency. Questa mossa strategica gli permette di produrre il suo terzo album “Ragazzi madre”, pubblicato nel novembre dello stesso anno. L’intento è quello di avere un controllo maggiore sulla propria musica e sulle direzioni artistiche da prendere.

Il 2018 rappresenta un punto cruciale nella carriera dell’artista con l’album “Pour L’Amour”, che sperimenta con diverse influenze musicali creando un sound distintivo che spazia dalla musica napoletana alla house fino alla trap sudamericana. Nel 2019 pubblica anche il suo primo libro intitolato “Sono io Amleto”, dimostrando così la sua poliedricità artistica. La partecipazione al Festival di Sanremo nel 2019 con il brano “Rolls Royce” segna una svolta stilistica per Achille Lauro introducendo elementi rock e samba trap nella sua musica. Il successivo ritorno al Festival nel 2020 conferma la sua capacità di reinventarsi artisticamente mantenendo sempre alta l’attenzione del pubblico.

L’impegno artistico continua senza sosta anche negli anni successivi con nuove partecipazioni al Festival di Sanremo ed esperienze internazionali come quella all’Eurovision Song Contest per San Marino nel 2022. Inoltre, viene nominato Chief Creative Director dell’etichetta Elektra Records dimostrando le sue competenze non solo musicali ma anche manageriali. Nel panorama musicale italiano contemporaneo, Achille Lauro si distingue non solo per le sue doti vocali ma anche per il suo approccio innovativo alla produzione musicale e all’autopromozione attraverso i social media ed eventi live significativi come i concerti del Primo Maggio o le partecipazioni ai festival più prestigiosi.

Con collaborazioni importantissime come quella in “Mille” assieme a Fedez e Orietta Berti nell’estate del 2021 ed esperienze televisive quali membro della giuria ad X Factor nell’edizione del 2024 accanto a figure emblematiche della musica italiana contemporanea dimostra ulteriormente la versatilità artistica che lo caratterizza rendendolo uno degli artisti più influenti ed eclettici sulla scena musicale italiana attuale.