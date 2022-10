Accordo di programma tra Comune di Aprilia, autorità d’ambito e Acqualatina per il depuratore di via del Campo

Ieri mattina il Comune di Aprilia ha siglato un accordo programmatico per interventi infrastrutturali nelle periferie cittadine con l’Autorità d’ambito numero 4-Lazio meridionale e la società Acqualatina. Il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, ha firmato il documento di impegni insieme al presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e l’amministratore delegato Acqualatina Marco Lombardi. Presenti al sopralluogo presso il depuratore di via del Campo anche l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, il consigliere provinciale Vincenzo Giovanni, l’ingegnere Ennio Cima di Acqualatina e l’ingegnere Umberto Bernola della segretaria tecnica Egato4. “Un accordo programmatico importante quello sancito oggi, ha commentato il primo cittadino Terra, un’intesa che contribuirà a finanziare servizi al territorio figli di progettualità già avviate dai nostri uffici. L’adeguamento del depuratore di via del Campo ed il risanamento igienico-sanitario della periferia cittadina, nel complesso, sono tappe fondamentali della nostra azione amministrativa”. Gli interventi messi in piedi dall’amministrazione comunale in questa fase ammontano a quota 11 milioni di euro e sono il frutto di finanziamenti del Pnrr, della legge regionale numero 6, di risorse comunali e dell’accordo di questa mattina. L’autorità d’ambito e Acqualatina, con l’accordo-programma di oggi, contribuiranno quindi al piano con 4 milioni circa. Le risorse economiche oggetto del documento siglato andranno dunque a sommarsi ai finanziamenti già ottenuti dall’ente di piazza Roma e permetteranno al settore Lavori pubblici di terminare le infrastrutture al servizio della comunità al riparo dagli aumenti generalizzati generati dall’attuale crisi internazionale.

Le opere oggetto dell’accordo di programma riguardano: la realizzazione del collegamento fognario da Campo di Carne-Genio Civile al depuratore di via del Campo, la realizzazione del collegamento della rete fognaria al depuratore di Campoverde, la realizzazione del collettore fognario presso la zona di Campoleone Scalo, la realizzazione del collettore fognario su via Guardapasso e la realizzazione delle reti idriche e di depurazione presso il ponte di via Carroceto. Il sindaco di Aprilia ed il Presidente Stefanelli, contestualmente alla firma dell’accordo, hanno verificato il funzionamento del depuratore di via del Campo che a breve completerà il piano di potenziamento arrivando a servire circa 75 mila abitanti equivalenti. Un passo avanti significativo nel percorso di completamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio dei cittadini della periferia apriliana. Contestualmente alla firma del protocollo le parti hanno istituito un tavolo tecnico con funzioni di controllo e garanzia sull’attuazione degli interventi da realizzare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...