A Lanuvio la terza edizione di Librintono

Lanuvio si prepara per il festival letterario Lanuvio LibrIntorno, giunto alla sua terza edizione, che si terrà sabato 3 e domenica 4 settembre in due dei luoghi più belli del comune lanuvino: la Fontana degli Scogli e Piazza Santa Maria Maggiore.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Lanuvio e a cura dell’associazione Castelli Cult, con il sostegno della Lanuvio Nuova Pro Loco, del Consorzio SCR e il patrocinio della Regione Lazio e di Città Metropolitana, coinvolgerà una gran fetta di pubblico grazie ad un programma ricco di generi diversi e autori importanti.

Si parte sabato 3 settembre con i saluti istituzionali del Sindaco Andrea Volpi e della sua giunta in Piazza Santa Maria Maggiore, proseguendo con il convegno d’apertura “Grand Tour ai Castelli Romani tra ‘700 e ‘800” affidato a Luca Attenni, Roberto Libera, Maurizio D’Alessandro e il poeta Fausto Gasperini.

Si prosegue nel pomeriggio alle 17 alla Fontana degli Scogli si parte con la presentazione del libro “Quando c’era Pasolini” (Castoldi + Baldini) di Fulvio Abbate della serie Personaggi e successivamente, sempre nella stessa location, alle 18 Aurelio Picca parlerà di “Contro Pinocchio”, l’ultimo libro edito da Einaudi per gli incontri a tema Racconti Intemperanti. Il pomeriggio si chiuderà, in Piazza Santa Maria Maggiore, con Elisabetta Villaggio – figlia del maestro Paolo – che illustrerà “Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio” edito Baldini + Castoldi. Per la serie Passioni, alle 20 ci sarà Noemi Sarracini con “Rock’n soul: storie di musica e spiritualità” (Aracana), alle 20.40 Annamaria De Caroli con “Listen, do you want to know a secret? Trivia book 1000 quiz sui Beatles” (Aracana) e alle 21.30 ci sarà il gran finale con lo spettacolo “Racconti Musicali” con il giornalista e critico musicale Gino Castaldo e il suo “Beatles e Rolling Stones” (Einaudi).

Lanuvio LibrIntorno continuerà domenica 4 settembre alla Fontana degli Scogli. Per la sezione Storia e Territorio sarà presente Andrea Angelucci che presenterà “Fuori porta. Itinerari a due passi dalle città” (Mondadori Electa). Si proseguirà al Cantinone con la sezione Graphic Novel dove ci saranno Martina Di Pirro e Francesca Ferrara con “Rwanda. I giorni dell’oblio” edito Robin. Per la sezione Storia e Territorio si proseguirà alle ore 16,30 con la presentazione del libro “Stupor Mundi. Storia del Mediterraneo in trenta oggetti” (Rizzoli) di Paolo Giulierini, direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli, al Cantinone e alle ore 17.30 “Storia della canzone romana” (Newton Compton Editori) di Elena Bonelli in Piazza Santa Maria Maggiore.

La serata si conclude con la sezione Società/Nuovi media alle ore 18.30 dove salirà sul palco di Piazza Santa Maria Maggiore Riccardo Cotumaccio per presentare il suo libro “W gli haters. Perché combatterli quando possono sostenerti?” edito da Bibliotheka Edizioni.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Consiglio di Lanuvio con delega alla Cultura Alessandro De Santis: “Sono estremamente contento della possibilità di tornare ad organizzare questa terza edizione di Lanuvio LibrIntorno, e continuare con un progetto nato in piena pandemia ma che è riuscito a sopravvivere a tutte le varie restrizioni. Quella di quest’anno si presenta come la prima edizione senza particolari limitazioni e non nego che c’è grande fermento intorno a un programma interessante e per tutti i gusti con appuntamenti inediti e ricchi di novità. La cultura è sempre stato uno dei pilasti della nostra amministrazione sia con la giunta Galieti sia ora che è a guida Volpi e questa due giorni non fa che confermare il nostro impegno”.

Di seguito il programma completo:

Sabato 3 Settembre

h. 10.00 Saluti istituzionali – Piazza Santa Maria Maggiore

STORIA E TERRITORIO

h. 10.30 – Convegno d’apertura – Il Grand Tour ai Castelli romani tra il ‘700 e ‘800 – Piazza Santa Maria

Maggiore – Dialogheranno Luca Attenni, Roberto Libera, Maurizio D’Alessandro e con la partecipazione del poeta

Fausto Gasperini

PERSONAGGI/STORIE DI VITA

h. 17.00 – PASOLINI 100 – Fulvio Abbate, Quando c’era Pasolini (Baldini+Castoldi) – Fontana degli Scogli

RACCONTI INTEMPERANTI

h. 18.00 – Aurelio Picca, Contro Pinocchio (Giulio Einaudi editore) – Fontana degli Scogli

PERSONAGGI/STORIE DI VITA

h. 19.00 – Elisabetta Villaggio, Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio

(Baldini+Castoldi) – Piazza Santa Maria Maggiore

PASSIONI

h. 20.00 – Noemi Serracini, Rock’n’soul: Storie di musica e spiritualità (Arcana) – Piazza Santa Maria

Maggiore

h. 20.40 – Annamaria De Caroli, Listen, do you want to know a secret? Trivia book 1.000 quiz sui Beatles

(Arcana) – Piazza Santa Maria Maggiore

h. 21.30 – SPETTACOLO RACCONTI MUSICALI con Gino Castaldo, Beatles e Rolling Stones (Giulio

Einaudi editore) – Piazza Santa Maria Maggiore

Domenica 4 settembre

STORIA E TERRITORIO

h. 10.00 – Andrea Angelucci, Fuori porta. Itinerari a due passi dalle città (Mondadori Electa) – Fontana degli

Scogli

SEZIONE GRAPHIC NOVEL

h. 11.00 – Martina Di Pirro, Francesca Ferrara, Rwanda. I giorni dell’oblio (Robin Round Editrice) –

Cantinone

STORIA E TERRITORIO

h. 16.30 – Paolo Giulierini, Stupor Mundi. Storia del Mediterraneo in trenta oggetti (Rizzoli) – Cantinone

STORIA E TERRITORIO

h. 17.30 – Elena Bonelli, Storia della canzone romana (Newton Compton Editori) – Piazza Santa Maria

Maggiore

SOCIETA’/NUOVI MEDIA

h. 18.30 – Riccardo Cotumaccio – W gli haters. Perché combatterli quando possono sostenerti? (Bibliotheka

Edizioni) – Piazza Santa Maria Maggiore

Mi piace: Mi piace Caricamento...