A Frascati il concerto dedicato ai pazienti oncologici

Il 18 Aprile alle 18.30 si terrà a Frascati (RM), in via Romita 1, presso il Teatro della Chiesa di San Giuseppe Lavoratore, il Concerto di Primavera. L’orchestra Artemus, diretta dal M° Alfonso Todisco, violino solista M° Loreto Gismondi, eseguirà Le Quattro Stagioni di A. Vivaldi.

L’evento è organizzato da Infoestetica in collaborazione con Rotary Club Roma Antropos e Oncoestetica onlus, e presentato dall’editore Giancarlo Loiacono. L’ingresso è ad offerta libera, il ricavato verrà devoluto per il progetto #parruccasospesa.

L’ingresso è ad offerta libera per coloro che volessero contribuire al progetto #parruccasospesa e donare una quota che contribuirà all’acquisto di una parrucca destinata ai pazienti oncologici.

Già da alcuni anni, Infoestetica ha dato voce alle iniziative promosse dalla medicina sociale, in particolar modo quelle orientate al benessere dei pazienti oncologici. Gli approfondimenti sulle attività svolte da Oncoestetica onlus, sono infatti alcuni degli argomenti trattati dalla rivista e dagli eventi di Infoestetica.

“Sono onorato di poter dirigere questo concerto benefico con il capolavoro di Antonio Vivaldi e la partecipazione di un solista d’eccezione come il M° Loreto Gismondi. L’Orchestra Artemus dalla sua fondazione nel 2017 ha spesso collaborato con organizzazioni no profit per sostenere raccolte fondi, siamo sempre felici di poter mettere in campo la nostra arte a servizio della solidarietà, e dare il nostro contributo a giuste cause”, queste le parole del M° Todisco, giovane talento del panorama musicale internazionale.

“Infoestetica ha sempre sostenuto le attività rivolte al benessere dei pazienti oncologici. Abbiamo pensato di organizzare un concerto perché l’arte è un’importante fonte di benessere. Vivere la bellezza, respirare la musica, sono l’omaggio che vogliamo fare alla città di Frascati che ci ospita e, con l’occasione, invitare chi vorrà a partecipare alle donazioni per il progetto #parruccasospesa” ha affermato Giancarlo Loiacono, editore e volto di Infoestetica Mag.

Info e prenotazioni su https://infoesteticaday.it/