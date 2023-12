A Bruxelles incontro Meloni-Macron

(Adnkronos) – Lungo faccia a faccia informale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, al termine del vertice Ue-Balcani occidentali a Bruxelles. La presidente del Consiglio e il numero uno dell’Eliseo, che alloggiano nello stesso hotel, si sono incontrati in una sala per fare il punto sui principali dossier europei. Breve saluto anche con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, anche lui ospite dell'albergo. L’incontro è in corso da oltre un’ora. I due leader si vedranno di nuovo domani in occasione del Consiglio europeo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

