“A Ballando con le stelle sta nascendo una coppia”: Caterina Balivo spiffera tutto in diretta – Video

A Ballando con le stelle sta nascendo una nuova coppia: dopo i rumors e le indiscrezioni, Caterina Balivo conferma tutto.

A Ballando con le stelle nascono amori, amicizie e simpatie. Tra le coppie attualmente presenti nel programma, è nato l’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che, dopo aver trovato il feeling sulla pista da ballo candidandosi anche come coppia vincitrice. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, starebbe nascendo una nuova coppia tra una ballerina e un parente di una concorrente.

A scatenare il gossip è stato un selfie pubblicato sui social, ma la conferma è arrivata nel salotto de La Volta buona. Caterina Balivo, nelle varie puntate del programma di Raiuno, si occupa anche del programma di Milly Carlucci ospitando i protagonisti e, tra questi, c’è stata la ballerina che ha confermato la simpatia nascente con il parente di una delle concorrenti più discusse.

Davide Bonolis e Sophia Berto: la ballerina di Ballando con le stelle parla da Caterina Balivo

Ospite della puntata de La volta buona trasmessa l’11 novembre 2024, Sophia Berto, ballerina di Ballando con le stelle, ha parlato del selfie con Davide Bonolis che ha scatenato un gossip bomba. Davide Bonolis che è solito accompagnare mamma Sonia Bruganelli in studio, avrebbe instaurato un rapporto con la ballerina che si è sbottonata nel salotto di Caterina Balivo svelando tutta la verità.

“Non ho un grande seguito, ho pensato che non l’avrebbe vista nessuno“, le parole della ballerina sul selfie pubblicato sul proprio profilo instagram. “Noi vogliamo sapere“, ha incalzato la Balivo che ha poi mostrato lo scatto pubblicato dall’account di GigiGx su X. “Gigi, cosa hai fatto? Non lo conosco. Gli ho scritto su Instagram, non so come abbia fatto ad avere la foto” ha spiegato la ragazza che ha poi aggiunto – “Questo scatto l’avevo pubblicata sul mio profilo Instagram, tra le storie. Non ho un grande seguito quindi mi sono detta ‘chi mai la vedrà?’ Una settimana dopo, però, è comparsa su X”.

Rossella Erra, giudice popolare di Ballando con le stelle, ha spiegato di aver rimproverato la ballerina per aver pubblicato una foto che, inevitabilmente, avrebbe scatenato rumors. Infine, la Balivo ha chiesto se Sonia Bruganelli fosse a conoscenza del flirt e la risposta della ballerina è stata: “Eh sì, l’avete messa lì. Chiedete a lei cosa ne pensa”.

La Balivo, poi, ha commentato la notizia sul proprio profilo Instagram come potete vedere nel video qui in alto.