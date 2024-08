“9Mesi” è il singolo d’esordio dei Torre della Muda

Da venerdì 30 agosto 2024 sarà in rotazione radiofonica “9MESI” (Karma Conspiracy/Overdub Recordings), il primo singolo dei TORRE DELLA MUDA già disponibile sulle piattaforme digitali dal 26 agosto.

Il brano “9Mesi” racconta il viaggio emotivo della nascita, un evento legato solo a delle belle emozioni. Tuttavia, le sensazioni provate dalla creatura che si sta lentamente sviluppando dentro il grembo materno, sono tutt’altro che lineari. Nel comporre questa canzone, la band ha cercato di descrivere queste sensazioni non solo attraverso il testo, ma anche con un’alternanza tra sonorità “chiuse” e “aperte”. La nascita simboleggia la liberazione dai confini fisici e mentali e la ricerca di una nuova vita.

Spiega la band a proposito del brano: “Prendendo spunto dalla nascita del figlio di uno dei componenti della band, è nata l’idea di rappresentare musicalmente le sensazioni che prova il bambino durante i mesi della gravidanza”.

Nel videoclip di “9Mesi” si alternano due protagonisti: la band e i ballerini. La band suona all’interno di una gabbia, simboleggiando il “protagonista” intrappolato della canzone. In alcune scene, l’intero gruppo è presente nella gabbia, mentre in altre appare solo un membro. In netto contrasto, i ballerini eseguono una coreografia dietro una tela che rappresenta l’utero materno. Il colore rosso domina queste scene, creando un ambiente in cui le sagome dei ballerini si muovono in armonia con la musica. Il video termina con una luce che invade la scena, simbolo di nascita e liberazione.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pyYV7FfzHVE

Biografia

I Torre della Muda nascono nel 2021 da un’idea di 4 amici, Marco, Dario, Fabrizio e Alessio, legati da sempre dalla loro passione per la musica. Il gruppo nasce dalle influenze di importanti gruppi del passato, sperimentando un percorso compositivo unico nel contesto del prog rock italiano.

Riescono a plasmare un sound distintivo, dando vita al loro primo album “Momento Eterno”, dove le radici rock si intrecciano con varie sfumature e colori del prog.

L’album si concentra sull’esplorazione della complessità e della varietà dell’esperienza umana, invitando l’ascoltatore a riflettere sulla propria esistenza e connessione con il mondo che ci circonda. Nel 2024 firmano il loro primo contratto discografico con l’etichetta Karma Cospiracy.

“9Mesi” è il singolo d’esordio dei Torre della Muda, co-prodotto da Karma Conspiracy e Overdub Recordings, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 26 agosto e in rotazione radiofonica da venerdì 30 agosto 2024.

