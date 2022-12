5 lavori da approfondire nel settore umanistico

Le discipline umanistiche sono un ampio campo di studio, che comprende una vasta gamma di argomenti e di opportunità. Studiare queste materie può essere sia stimolante che gratificante, e ci sono molti percorsi di carriera da esplorare. Di conseguenza, oggi scopriremo insieme quali sono i lavori più interessanti da approfondire nel settore umanistico.

Docenti e assistenti

I docenti specializzati in materie umanistiche spesso tengono corsi su argomenti quali letteratura, storia, filosofia e lingue antiche. In qualità di insegnante, sarai responsabile della pianificazione delle lezioni, della preparazione dei materiali, della valutazione dei lavori degli studenti e della ricerca di nuove informazioni da condividere con le giovani menti.

Fra i corsi per lavorare nel sociale, approfonditi da alcuni articoli online, si trovano anche delle opportunità per lavorare fianco a fianco con gli insegnanti in qualità di assistenti, senza per questo dover conseguire una laurea. Può essere una preziosa opportunità per scoprire come funziona il mondo dell’istruzione, e per essere coinvolti anche in settori come la sociologia.

Curatore di un museo

I curatori dei musei selezionano, organizzano ed espongono manufatti per renderli disponibili ai visitatori, e per i gruppi organizzati, come nel caso delle gite scolastiche. Un curatore può anche effettuare delle ricerche sui manufatti, pianificare eventi speciali e pubblicare articoli presso le riviste di settore. Inoltre, è il primo responsabile delle collezioni ospitate dal museo, ed è spesso chiamato ad intervenire durante le conferenze e i simposi.

Di conseguenza, oltre ad avere un background informativo notevole, il curatore dovrà anche possedere delle ottime doti comunicative. Un’altra qualità indispensabile è il multitasking, insieme al problem solving.

Archivista

Gli archivisti lavorano nelle biblioteche o negli archivi, e si occupano della conservazione di documenti, fotografie, registrazioni audio, film, manoscritti, mappe, libri e altri materiali relativi alla storia e alla cultura. Devono essere in grado di classificare correttamente questi beni, per poterli poi trovare velocemente e facilmente quando verranno richiesti.

Naturalmente un archivista deve avere forti competenze in merito all’organizzazione e alla pianificazione, e deve anche possedere una discreta confidenza con i sistemi di archiviazione e di catalogazione più complessi.

Storico

Gli storici hanno un compito fondamentale: conducono ricerche sugli eventi passati, al fine di ottenere informazioni che possano far luce sul loro svolgimento. Questo lavoro è molto delicato, in quanto la conoscenza del passato ovviamente influenza anche le dinamiche del presente, da quelle sociali ed economiche, fino ad arrivare alla cultura e persino alla politica.

Chiaramente devono essere in grado di ricostruire gli eventi in modo oggettivo (ove possibile), basandosi sulle testimonianze storiche e sulle varie ricostruzioni fornite da più fonti. Ciò richiede doti essenziali quali il pensiero critico e le capacità di analisi.

Antropologo/Sociologo

Gli antropologi studiano il comportamento umano, mentre i sociologi si concentrano sulle società e sulle loro strutture. Entrambe le discipline richiedono una profonda comprensione di alcuni aspetti chiave, come l’interazione tra le diverse culture e le differenze (spesso notevoli) tra queste ultime. Ovviamente lavori del genere necessitano in primis di una mente analitica e di una forte capacità di osservazione.

