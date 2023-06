3 migliori app per scambisti (da provare gratuitamente nel 2023)

Le app per scambisti sono diventate molto popolari negli ultimi anni, soprattutto tra le coppie che desiderano esplorare nuove esperienze sessuali senza imporsi troppi limiti. Queste app offrono un modo sicuro e discreto per incontrare altre persone interessate allo scambio di coppia, permettendo quindi alle persone di esprimersi senza dar peso ai taboo della società moderna.

In questo articolo, esploreremo perciò le 3 migliori app per scambisti che puoi provare gratuitamente nel 2023.

AdultFriendFinder.com

AdultFriendFinder.com è un’app per scambisti che offre molte funzionalità utili per trovare partner sessuali compatibili. Con la possibilità di filtrare i profili degli utenti in base alle tue preferenze e cercare altri scambisti nella tua zona, la piattaforma rende facile connettersi con persone con interessi simili.

Inoltre, con la funzione di verifica dell’account, garantisce che gli utenti siano autentici e minimizza il rischio di incontrare truffatori o profili falsi.

Oltre alla ricerca di partner sessuali, AdultFriendFinder.com offre anche un’ampia gamma di chat room, forum e gruppi di discussione, in cui gli utenti possono condividere esperienze, consigli e informazioni sul mondo degli scambisti. Queste funzionalità permettono di connettersi con la community degli scambisti, di incontrare nuove persone e di imparare nuove cose sul mondo degli scambi di coppia.

Questa piattaforma è anche disponibile come app per smartphone, rendendo facile accedere alla piattaforma in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. L’app offre funzionalità di chat e video per comunicare con i tuoi match e di organizzare incontri in modo discreto e sicuro.

Victoria Milan

Victoria Milan è un’altra app per scambisti popolare e affidabile.

L’app è stata progettata per persone sposate o impegnate che cercano incontri discreti e avventure extraconiugali. L’app offre funzionalità avanzate, tra cui la possibilità di nascondere la tua identità e la posizione esatta, di controllare l’accesso al tuo profilo e di comunicare con altri utenti tramite chat sicure.

Victoria Milan possiede poi un sistema di autenticazione basato sull’ID per garantire che gli utenti siano autentici e verificati. L’app offre anche una versione premium con funzionalità aggiuntive, come la possibilità di inviare messaggi prioritari e di vedere chi ha visualizzato il tuo profilo.

Se vuoi saperne di più, consulta il sito https://amore360.it/incontri-scambisti/, in modo da avere una visione più chiara dei siti disponibili per lo scambio di coppia.

Ashley Madison

Ashley Madison è un’altra app per scambisti popolare che ha guadagnato una reputazione per la sua discrezione e sicurezza. L’app è stata progettata per persone sposate o impegnate che cercano incontri discreti e avventure extraconiugali.

L’app offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la possibilità di cercare altri scambisti vicino a te, comunicare con loro tramite chat e messaggi, e organizzare incontri discreti. Inoltre, l’app ha una funzione di privacy avanzata che consente agli utenti di nascondere il loro profilo ad amici e colleghi di lavoro.

Ashley Madison ha anche una funzione di verifica dell’account e offre una versione premium con funzionalità aggiuntive, come la possibilità di inviare messaggi prioritari e di vedere chi ha visualizzato il tuo profilo.

Cosa considerare quando si utilizzano le app per scambisti

Se stai considerando di utilizzare un’app per scambisti, è importante prendere in esame alcune cose.

In primo luogo, la tua sicurezza e quella del tuo partner devono essere una priorità assoluta. Assicurati di impostare limiti chiari con i tuoi partner e di comunicare in modo aperto e onesto.

In secondo luogo, fai attenzione alle informazioni che condividi online e non fornire mai informazioni personali a utenti sconosciuti. Prenditi del tempo per conoscere gli utenti prima di incontrarli di persona e di organizzare gli incontri in luoghi pubblici e sicuri.

È importante considerare quale app per scambisti scegliere. Come abbiamo visto, ci sono diverse opzioni disponibili, ciascuna con le sue funzionalità e caratteristiche uniche. Prima di scegliere un’app, prenditi del tempo per esaminare le recensioni degli utenti e per valutare la sua reputazione per quanto riguarda la sicurezza e la discrezione, punto focale di un’esperienza trasgressiva come quella dello scambio.

Inoltre, è importante tenere presente che le app per scambisti possono essere una grande risorsa per esplorare la propria sessualità, ma non sono adatte a tutti. Se tu e il tuo partner non siete sicuri di voler esplorare il mondo degli scambisti, potrebbe essere meglio evitare queste app. Lo scambio di coppia è visto come un taboo ancora da moltissime persone, un po’ come il cibo sintetico. Se sei single o non sei in una relazione aperta, alcune app per scambisti potrebbero non essere adatte a te.

Conclusione

In conclusione, se sei interessato a esplorare il mondo degli scambisti, le tre app menzionate sopra sono ottime opzioni da provare. Ricorda di fare attenzione alla tua sicurezza e di comunicare in modo chiaro con i tuoi partner.

Con queste app, puoi connetterti con altri scambisti e trovare persone con interessi simili ai tuoi in modo facile e discreto.