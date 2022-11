22enne accoltellato durante lite per musica ad alto volume, arrestato vicino di casa a Roma

La musica ad alto volume proveniente dall’appartamento di un condomino in via Natale del Grande a Roma, ha innescato, ieri sera, una lite finita con una coltellata. In ospedale al Fatebenefratelli è finito un 22enne romano, ferito in maniera grave ma non in pericolo di vita, da una coltellata all’addome. Il giovane è intervenuto a sostegno dello zio che stava litigando con un vicino di casa per la musica ad altro volume che usciva dall’appartamento di uno dei due che litigavano.

Prima insulti, poi le mani e alla fine la coltellata che ha ferito il giovane all’addome. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trastevere che hanno facilitato i soccorsi del giovane e, successivamente, verificate le versioni fornite dalle parti, hanno arretato l’accoltellatore per tentato omicidio.

