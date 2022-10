22 ottobre 2022: Giornata nazionale “Think Local Day”

Pandemia, distanziamento sociale, lezioni online, tutti avvenimenti che hanno portato i giovani a vivere la propria quotidianità dietro uno schermo, utilizzando il pc anche per le piccole cose, divenendo abitudine quotidiana.

A due anni dall’inizio di questo nuovo modo di vivere la quotidianità, il Think Local Day, Giornata Nazionale della Prossimità Locale, per questa seconda edizione decide di focalizzare l’attenzione sulla sensibilizzazione dei bambini sul concetto di prossimità locale.

Il progetto Piccoli EroiNormali, già sperimentato lo scorso anno nelle scuole delle città di Verona – Istituto Isotta Nogarola – e Firenze – inserito all’interno del progetto Chiavi della Città – ha lo scopo di far capire ai bambini la costruzione interconnessa del mondo in cui stanno vivendo e in cui diventeranno cittadini attivi.

Il progetto si svolge alternando un momento didattico, in cui l’esperienza del proprio quartiere è mediata dalla visione di videointerviste (realizzate da bambini agli attori del quartiere, il vigile urbano, il farmacista, il direttore del museo, un commerciante storico…) e da contenuti di approfondimento di educazione civica e da un successivo momento di verifica attraverso un gioco che permetterà di verificare i contenuti appresi.

Questa metodologia porterà alla comprensione da parte dei bambini dei ruoli e dei contesti, dei diritti e dei doveri, rappresentando in maniera moderna e dinamica concetti quotidiani di educazione civica che devono trovare una moderna contestualizzazione.

Cosa significa “THINK LOCAL”? Un concetto, essenziale per il nostro futuro, tutto da riscoprire grazie alla giornata nazionale del prossimo 22 ottobre, fortemente voluta dal Think Thank eroiNORMALI con lo scopo di far riscoprire il valore, la funzionalità e la sostenibilità di un modello di vita che tenga conto del fattore di prossimità locale come elemento di garanzia per un futuro migliore.

Tale campagna vuole richiamare l’attenzione di ogni cittadino italiano in merito al ruolo che esso riveste come protagonista e difensore del proprio ecosistema locale, nonché in qualità di agente di cambiamento nell’introdurre nella società nuovi comportamenti virtuosi che stimolino comportamenti di consumo e modalità di interazione sociale e coinvolgimento sul proprio territorio sempre più consapevoli.

Attivo su tutto il territorio nazionale, eroiNORMALI è un’associazione che persegue da tempo, attraverso le proprie attività, lo scopo di donare alla comunità progetti attuativi per realizzare un beneficio collettivo, utilizzando le migliori competenze professionali del settore privato.

“I giovani hanno il diritto di utilizzare le più innovative e moderne modalità digitali di interazione ma devono altresì comprendere consapevolmente che esiste una prossimità locale, il quartiere ad esempio, – spiega Massimiliano Molese, Presidente dell’associazione eroiNORNALI – che merita di essere non solo vissuto ma anche preservato. Perché la modernità non è inventare un mondo alternativo ma novare il mondo collettivo. Per questo il progetto scolastico che abbiamo costruito e donato, “piccoli eroiNormali”, coniuga digitale e fisico per trasmettere il valore moderno ed attuale della prossimità locale. Ogni piccolo eroeNORMALE, riconoscimento che riceveranno al termine del progetto scolastico, diverrà fiero appartenente arrivo di una comunità locale sempre più indispensabile e moderna”.

THINK LOCAL è connettersi con tutte le realtà del proprio quartiere, vivere la cultura di prossimità senza darla per scontata, valorizzare e rilanciare l’economia limitrofa, donare una parte del proprio tempo alla comunità, adottare la logica di prossimità per una sostenibilità ambientale percorribile.

