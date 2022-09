17 settembre: bus, metro e tram gratis a Roma

Dal 16 fino al 22 settembre, si svolge la principale campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile: la settimana europea della mobilità. Per l’occasione la giunta Gualtieri ha approvato una delibera che dispone a Roma, per la giornata di sabato 17 settembre, la totale gratuità del trasporto pubblico su tutti i mezzi Atac, in metropolitana e superficie. Quella di sabato 17 settembre non sarà una semplice apertura di libera circolazione sui mezzi e con i varchi delle metropolitane disattivati ma anche una giornata di comunicazione informativa sul trasporto pubblico, compresa la distribuzione di gadget a tema da parte di personale di Atac nelle principali stazioni, a partire da Termini, e nei capolinea. Il tema annuale della “Settimana europea della mobilità 2022”, la principale campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile, è “Migliori connessioni”, per evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sulla mobilità sostenibile e incentivare il cambiamento dei comportamenti a favore della mobilità attiva.

“Sabato 17 settembre avremo a Roma, per la prima volta dopo diversi anni, un grande open day del trasporto pubblico, con la libera circolazione a bordo di tutti i mezzi Atac di Roma, in metropolitana e superficie – dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri -. Sarà la prima delle molte iniziative, che presto comunicheremo alla cittadinanza, con le quali la Capitale celebrerà la Settimana Europea della Mobilità, che si svolgerà dal 16 al 22 settembre 2022, con una serie di appuntamenti per promuovere l’uso del trasporto pubblico locale e diffondere la cultura della mobilità sostenibile. Coerenti con questi obiettivi, continuiamo a lavorare senza sosta per realizzare una vera e propria rivoluzione della mobilità, riconnettendo i nostri quartieri e rendendo Roma una città più sostenibile e più vivibile, per contrastare l’inquinamento e migliorare la qualità della vita di tutte e di tutti”, conclude Gualtieri.

“La Settimana Europea della Mobilità – aggiunge l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè – è un’importante occasione per comunicare l’impegno al cambiamento della città di Roma, al pari delle grandi capitali europee. In questa ottica, l’open day del trasporto pubblico nasce con l’obiettivo primario di portare chi di solito non usa i mezzi pubblici a bordo di bus, tram e metro. Sarà una tappa rilevante delle molte iniziative che realizzeremo per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale, nell’ottica di una mobilità sempre più moderna, efficiente, e sostenibile. Ringrazio Atac per l’impegno nell’organizzazione dell’iniziativa e per il lavoro che tutto il personale dell’Azienda svolgerà per promuovere azioni in linea con il programma dell’Amministrazione di limitare quanto più possibile l’utilizzo delle auto private in favore del trasporto collettivo e condiviso”, conclude Patanè.

