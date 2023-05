“Bad Casinò” è il nuovo singolo di Sonyca, da venerdì 26 maggio in radio

Dal 26 maggio 2023 sarà in rotazione radiofonica “Bad Casinò”, il nuovo singolo di Sonyca disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 22 maggio.

“Bad Casinò” è un brano SynthPop con sonorità e melodie anni ’80 rivisitate in chiave moderna. La canzone descrive in parte la personalità dell’artista ovvero la sua determinazione e il modo di affrontare la vita puntando tutto e rischiando come una grande partita a Poker. Nel testo ci sono riferimenti alle serie televisive degli anni ’80 come Magnum P.I. e Miami Vice i quali aiutano a rievocare un’atmosfera retrò.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Bad Casinò” è un brano che parla di una situazione che credo molti di noi abbiano vissuto almeno una volta nella vita: quella di avere a che fare con persone che non sono sincere con noi, che ci fanno credere di volerci bene ma che in realtà ci stanno usando per i loro scopi. In questo caso, ho immaginato la vita come una grande partita a poker, dove bisogna rischiare e dove ogni giocata può avere conseguenze imprevedibili. Quando ho scritto la canzone mi sentivo un detective, in stile “Miami Vice” o “Magnum P.I.”, che stava cercando di scoprire il bluff del suo avversario.

Con il brano vorrei mandare un messaggio importante, ovvero che la vita è come una partita a poker, dove ci sono vincitori e perdenti, e dove bisogna saper scegliere le giuste mosse per non finire in un vicolo cieco. Ma nonostante tutto, non dobbiamo perdere la nostra autenticità e la nostra capacità di amare e di fidarci degli altri.

Nel brano sono presenti sonorità e melodie anni 80 che sono sempre state tra le mie preferite tenendo sempre in considerazione i miei più grandi idoli di riferimento come Prince, Madonna, Michael Jackson».

Guarda il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=uLu2i2zBKZ4

Biografia

Sonia Albani, in arte “Sonyca”, nasce a Roma nel 1988. Fin dall’età di 16 anni studia canto passando attraverso diversi generi musicali ed insegnanti di canto. Nel 2016 intraprende lo studio della tecnica Estill Voice Training (EVT) con il M° Alejandro Saorin Martinez. Nel 2018 fonda una tribute band dedicata a Madonna con la quale si esibisce nei principali club italiani. Nel 2022 sente la necessità di esprimere il suo amore per la musica e per il genere anni ‘80 attraverso brani originali, nasce il progetto Sonyca, una rivisitazione in chiave moderna del mondo synthpop.

“Bad Casinò” è il nuovo singolo di Sonyca disponibile sulle piattaforme digitali di streaming digitale dal 22 maggio e in rotazione radiofonica da venerdì 26 maggio 2023.