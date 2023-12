World of Warcraft, Blizzard annuncia le novità per il 2024

(Adnkronos) – Blizzard Entertainment ha annunciato una serie di contenuti per World of Warcraft, sia per la versione retail del gioco che per i server Classic. Oggi, la produttrice esecutiva Holly Longdale ha condiviso una roadmap fino al 2024, che include l'inizio della saga Worldsoul annunciata al BlizzCon di quest'anno. Ci saranno tre ulteriori aggiornamenti di contenuto per l'espansione attuale, Dragonflight. Sebbene l'espansione non proseguirà la consueta struttura a tre atti, con un raid al termine di ogni capitolo, assisteremo comunque alle conseguenze della storia. Ci saranno anche aggiornamenti agli attuali dungeon e ai contenuti open world di Dragonflight. Per il 2024, la roadmap di World of Warcraft include la Stagione 4, le patch 10.2.6 e 10.2.7, e informazioni sul pre-patch, sulla beta e sul lancio dell'espansione The War Within. Nella primavera e nell'estate del 2024, i giocatori potranno testare l'imminente espansione The War Within. Blizzard ha lavorato intensamente per rendere questa espansione l'inizio di una storia che si svilupperà lungo le prossime tre espansioni: The War Within, Midnight e The Last Titan. È probabile che i primi contenuti di The War Within contengano indizi che troveranno riscontro più avanti. Blizzard sta anche continuando a sviluppare World of Warcraft Classic, che permette ai giocatori di rivivere le ere passate di World of Warcraft. È in arrivo Cataclysm Classic, ma ci saranno nuove modifiche agli stili di gioco tradizionali. Già presente è la Modalità Hardcore, dove se il personaggio muore, è permanentemente eliminato. Questi aggiornamenti si svolgeranno nel corso dell'anno, quindi potremmo assistere a cambiamenti di date ed eventi. Tuttavia, sembra che Blizzard sia dedicata a fornire aggiornamenti costanti a entrambe le versioni del suo popolare MMO. Sebbene Cataclysm non sia stata l'espansione più amata, i nuovi cambiamenti alle modalità Classic hanno contribuito a rivitalizzare l'interesse dei giocatori.

