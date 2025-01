Dove fare la spesa, anche online? I migliori supermercati

Una nuova indagine di Altroconsumo mette in evidenza quali sono i supermercati preferiti dei consumatori italiani.

La spesa resta un pensiero ricorrente per tutti gli italiani, sia perché è a tutti gli effetti una commissione da sbrigare (recarsi al supermercato o comunque comprare prodotti online è un qualcosa che si deve fare) sia perché, alla fine del mese, pesa in maniera piuttosto importante sul bilancio economico del nostro nucleo familiare.

Fortunatamente, al fianco dei cittadini, c’è Altroconsumo: l’organizzazione a difesa e a informazione dei consumatori è spesso protagonista con varie indagini, riguardani la qualità dei prodotti ma anche i costi. Recentemente, ha anche provato a dare una risposta ad una domanda ricorrente: dove amano fare la spesa gli italiani?

Raccogliendo informazioni da circa 12mila consumatori (soci e fan di Altroconsumo) e raccogliendo 41.111 esperienze di acquisto avvenute negli scorsi anni, tra il 2023 e il 2024, arriva ora la risposta: ecco i supermercati e i discount preferiti dalla gran parte degli italiani.

Altroconsumo svela i supermercati e i discount preferiti dagli italiani: i dati dell’indagine

La classifica stilata da Altroconsumo su base sulle opinioni dei consumatori in merito alla qualità dei prodotti, all’assortimento, ai tempi d’attesa alla casa e anche alle promozioni e agli sconti offerti al pubblico. Stando all’indagine, per quanto riguarda i supermercati pare che Esselunga, Ipercoop e NaturaSì, almeno per quanto riguarda i dati raccolti, superino i loro concorrenti: tutti e tre si piazzano al primo posto con un punteggio di 77/100.

Anche insegne come Coop e Famila Superstore hanno ottenuto dei buoni punteggi, mentre specificatamente per i prodotti biologici a marchio proprio svetta NaturaSì. La classifica dei discount vede invece in testa Aldi ed Eurospin, con entrambi un punteggio di 75/100; poco più sotto DPiù, con un punteggio di 74/100. Infine, la classifica relativa alle insegne locali: in questo caso si sono aggiudicati le prime posizioni DEM, Rossetto, Mega e Iperal, tutti con un punteggio totale di 76/100.

Considerando come sempre più persone optano per la spesa online, sono stati analizzati anche i supermercati favoriti per la spesa via web: al primo posto Esselunga con 76/100, mentre al secondo posto, con lo stesso punteggio di 75/100, Eurospin e Coop. In merito al fattore economico, l’indagine di Altroconsumo ha sottolineato una diminuzione del 5% sulla spesa media mensile per famiglia, sottolineando un interesse sempre crescente al risparmio.