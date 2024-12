William, l’improvvisa decisione mozza il fiato a tutti: la figlia Charlotte in “un fiume di lacrime”

William, è arrivata la decisione choc che nessuno si sarebbe aspettato. E la figlia Charlotte pare non l’abbia presa affatto bene.

Il Principe William ha preso una decisione piuttosto scioccante negli ultimi giorni. Una decisione che ha colto tutti di sorpresa, soprattutto i suoi familiari. Per William si è di certo trattato di un anno molto difficile, come lui stesso ha confermato. Per mesi si è dovuto prendere cura non solo della moglie Kate Middleton (in cura per una forma di cancro) ma anche dei suoi tre figli. Un compito gravoso che l’ha molto provato.

Dopo mesi così difficili probabilmente William ha sentito l’esigenza di rinnovare qualcosa nella sua vita, anche per celebrare la fine delle terapie seguite dalla moglie Kate. E ha preso quindi una decisione che ha lasciato tutti senza fiato. Nessuno infatti si sarebbe aspettato un cambiamento così drastico da parte di un Principe che non ha mai avuto “colpi di testa” come il fratello Harry. Ecco cosa è successo.

William e la scelta inaspettata: un duro colpo per la figlia Charlotte

Ormai da qualche settimana abbiamo visto tutti il Principe William con un look decisamente insolito: una barba un po’ incolta che nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere sul volto di un Principe. Pare che il drastico cambiamento di look del Principe erede al trono abbia sortito effetti differenti tra i suoi familiari.

La Principessa Kate pare abbia apprezzato il cambiamento, asserendo (seocndo alcune voci) di trovare la barba molto seducente. Un pensiero del tutto diverso da quello della figlia Charlotte, che invece avrebbe accolto con molto poco entusiaismo il cambiamento improvviso del padre. Stando a quanto rivelato dallo stesso William, alla piccola: “non piaceva la prima volta. Ha pianto a dirotto la prima volta che mi sono fatto crescere la barba, quindi ho dovuto raderla. E poi l’ho fatta ricrescere. Ho pensato, aspetta un attimo e l’ho convinta che sarebbe andato tutto bene”.

Insomma, tutto è bene quel che finsce bene. Charlotte pare aver infine accettato il cambio di look del papà, forse accolto in malo modo a causa della velocità con cui è avvenuto. Un giornalista ha poi intervistato il Principe, dicendogli che la barba gli conferisce un aspetto più rilassato. Un commento che ha stupito non poco l’erede al trono: “È interessante che tu lo dica, perché io non potrei essere meno rilassato quest’anno”, ha detto. “Ma è più un caso di darsi una mossa e continuare ad andare avanti”.