Vredestein Quatrac, primo posto per le frenate sul bagnato e sulla neve

(Adnkronos) –

Vredestein Quatrac, lo pneumatico premium all season sviluppato per le auto familiari di medie dimensioni e per i SUV, si è aggiudicato il secondo posto in un nuovo test di gruppo riservato agli all season condotto da Auto Express.

Il team di Auto Express ha valutato otto diversi prodotti all season dei principali produttori di pneumatici europei e Vredestein Quatrac ha distanziato il vincitore assoluto di appena lo 0,1%, pur costando circa il 20% in meno. Nei test condotti dalla rivista presso lo stabilimento TRIWO di Pferdsfeld, in Germania, lo pneumatico ha prodotto risultati simili a quelli del vincitore assoluto nelle categorie maneggevolezza, cerchio bagnato e aquaplaning, "Il marchio Vredestein ha svolto un ruolo chiave nel portare sul mercato i primi pneumatici all season tre decenni fa, e da allora abbiamo investito molto per mantenere la nostra fama di leader di categoria per prestazioni e convenienza", commenta Yves Pouliquen, Group Head of Sales and Marketing di Apollo Tyres. "Il test di Auto Express è un altro risultato importante per Vredestein Quatrac, che sottolinea la dedizione e il continuo impegno del nostro team europeo di ricerca e sviluppo".

Attualmente sono tre le principali offerte di pneumatici all season di Vredestein: la linea di prodotti base Vredestein Quatrac, il Quatrac Pro+ per le auto ad alte prestazioni e i SUV, e il Quatrac Pro EV dedicato ai veicoli elettrici a batteria e ibridi.

