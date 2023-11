Viva Rai2, fenomeno Fiorello: il suo show cresce oltre il 5,5% sul 2022

(Adnkronos) – Alla fine della seconda settimana di messa in onda di 'Viva Rai2', Fiorello si accredita come il fenomeno della stagione televisiva. Ieri, 'Viva Rai2' ha ottenuto 995.000 spettatori con il 19,6% di share ma la media delle prime due settimane è andata oltre le più rosee aspettative: nelle prime dieci puntate (il programma è in onda dal lunedì al venerdì) ha ottenuto una media di 1.035.000 spettatori con il 20,03% di share, stabilendo un incremento strabiliante sull'anno scorso, quando la media d'ascolto delle prime due settimane di messa in onda fu di 666.000 spettatori con il 14,39% di share. L'anno scorso lo showman debuttò un mese più avanti nella stagione, il 5 dicembre, ma un incremento del 5,64% di share del programma sulla stagione precedente è un dato non solo molto alto ma non rintracciabile altrove, secondo quanto apprende l'Adnkronos. Che Fiorello e il suo 'Viva Rai2' fossero destinati a rimanere negli annali della televisione per le caratteristiche innovative dello show lo si era già capito. Ma a questo si sta unendo una performance di ascolti (2023 su 2022) che non ha eguali nel panorama televisivo italiano (e probabilmente anche oltre i nostri confini). La contrazione della platea delle tv lineari a favore della fruizione on demand vede infatti quasi tutti i dati d'ascolto dei programmi già in onda nelle passate stagioni affrontare un decremento. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

