Vittorio Emanuele Parsi operato al cuore: “Sto meglio, ora mi aspetta una lunga riabilitazione”

(Adnkronos) – "Cari e care, sto meglio. Mi aspetta un lungo periodo riabilitativo, ma vi ringrazio sin da ora per l’enorme affetto e sostegno che avete mostrato in queste settimane. Ringrazio i professionisti che mi hanno salvato la vita, e i miei cari per la loro costante e decisiva vicinanza". E' quanto ha scritto su X, l'ex Twitter il professor Vittorio Emanuele Parsi, 62 anni, docente ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica e analista geopolitico. Mercoledì, 27 dicembre 2023, aveva accusato un forte dolore al petto ed era stato portato in ospedale a Cortina. Da lì è stato prima trasferito a Belluno e poi a Treviso, dove era stato operato. "Carissimo, questo messaggio mi riempie di gioia" risponde sempre su X il professor Roberto Burioni, docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, facendogli gli "auguri di una veloce e totale guarigione". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

