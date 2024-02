Vision Pro, tutti i film in 3D disponibili su Disney+ e Apple TV

(Adnkronos) –

Lo scorso 2 febbraio è arrivato sul mercato statunitense Vision Pro, il visore per la realtà virtuale e aumentata di Apple che rivoluziona per tanti versi la fruizione dei contenuti multimediali per come li conosciamo. Tra le feature che hanno più appassionato i primi utenti del dispositivo ci sono senza dubbio i film cinematografici in 3D, che per la prima volta possono essere visti in casa con lo stesso effetto stereoscopico visibile in sala, anzi ancora meglio: la visione in VR dello schermo cinematografico, oltre a restituire l'illusione di essere di fronte a uno schermo enorme, è molto nitida e soddisfacente. E se Netflix ha deciso di non realizzare la propria app per Vision Pro, Disney ha voluto immediatamente cavalcare l'onda con una versione di Disney+ che include diversi film in 3D oltre al catalogo classico. Anche Apple, ovviamente, ha reso disponibili su Apple TV diversi film da noleggiare o acquistare, oltre a una serie di contenuti realizzati esclusivamente. Sebbene Vision Pro non sia disponibile in Italia, e probabilmente non lo sarà fino alla fine dell'anno, è più che probabile che al lancio conti la stessa selezione dei contenuti in 3D, aggiornata con i prossimi che arriveranno e le produzioni locali.

Film in 3D disponibili su Disney+



Film in 3D disponibili su Apple TV (a noleggio o in vendita)

