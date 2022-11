Via Portuense 1680: il degrado della Capitale [FOTO]

VIA PORTUENSE 1680: Area parcheggio Fiera di Roma nel totale degrado ed attraversamento pedonale verso il Centro Sportivo delle Fiamme Oro privo di impianto semaforico funzionante, senza attraversamento pedonale e con veicoli che sfrecciano a grande velocità.

Cons Marco Palma (FDI RMXI): “Necessario intervenire: inviata nota al Simu, Polizia Locale, Dip. Patrimonio, Fiera di Roma e Comando della Caserma di PS “Gelsomini”. A rischio ogni giorno centinaia di persone che si recano al centro sportivo delle Fiamme Oro”.

L’On.le Luciano Ciocchetti presenta una interrogazione alla Camera.

“Dopo il sopralluogo effettuato con il signor Roberto Degli Angioli che almeno tre volte a settimana porta suo figlio al centro sportivo delle Fiamme Oro e che parcheggia nell’area che dovrebbe essere della Fiera di Roma, ho immediatamente inviato una nota per chiedere, oltre alla bonifica dei luoghi da parte della proprietà nell’area sosta adiacente alla Via Portuense (non è chiaro se ci sia stato collaudo ed acquisizione al patrimonio da parte della Fiera di Roma che comunque, lo ricordo, resta sempre un’azienda partecipata) anche la garanzia della sicurezza per i pedoni che dal parcheggio attraversano la Portuense per raggiungere la caserma “Gelsomini” all’interno della quale ci sono i due centri sportivi delle Fiamme Oro (Piscina e Rugby)”.

“Un impianto semaforico guasto e danneggiato, assenza di segnaletica orizzontale e verticale che segnala la presenza di pedoni in attraversamento, assenza di dissuasori di velocità rispetto ai pericoli che la stessa rappresenta per le stesse persone che frequentano i cenTri sportivi. E’ necessario un autovelox fisso in prossimità del luogo”.

“I numeri sono importanti: parliamo di circa 300 persone di media ogni due giorni, con picchi per il fine settimana durante le partite di rugby, sia di livello giovanile che di campionato nazionale”.

“La discarica è visibile anche da immagini datate di google map, ma la visione dal vivo è devastante. Verde infestante, montagne di calcinacci di ogni natura, materiale plastico ed elettrico, mobilia, materassi, bagni, lavandini, moto rubate sono lo scenario che accoglie i fruitori dell’area sosta. Incontrando anche il personale della Pubblica Sicurezza alla porta carraia della Caserma ci è stato riferito che loro stessi sono intervenuti a seguito di un incendio di materiale plastico alimentato da chi, probabilmente, ha provveduto irresponsabilmente a scaricalo nell’area parcheggio. Lo stesso accade nelle vie limitrofe alla Caserma, sempre nel territorio del Municipio Roma XI”.

“Noi genitori, dichiara Roberto Degli Angioli, stiamo organizzando una giornata per bonificare quei luoghi che ci ospitano ogni qual volta portiamo i nostri figli al campo di allenamento o per la gara. Abbiamo individuato l’iniziativa per la giornata del 18 novembre prossimo. La priorità resta l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale sulla via Portuense: è pericolosissimo”.

“E’ nostra intenzione incontrare anche il comandante della Caserma “Gelsomini. L’On.le Luciano Ciocchetti, parlamentare del territorio, presenterà una interrogazione urgente alla Camera sia sulla necessità di bonificare l’area parcheggio che per creare condizioni di sicurezza per i pedoni sulla Via Portuense”.

