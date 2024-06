Verso il nuovo Piano Regolatore di Grottaferrata: in Commissione Urbanistica progressi sul DPI

Presentato in Commissione Urbanistica il Documento preliminare di indirizzo (DPI), propedeutico alla stesura del nuovo Piano Regolatore di Grottaferrata, il Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG), le cui linee di indirizzo sono state approvate dalla Giunta comunale e presentate alla cittadinanza con un incontro pubblico a novembre 2023.

Nel corso della Commissione Urbanistica tenutasi presso Palazzo Consoli sono intervenuti il Sindaco Mirko Di Bernardo e l’Assessore all’Urbanistica Silvia Santini per illustrare ai Consiglieri della Commissione e ai numerosi cittadini presenti lo stato dell’arte dei lavori che porteranno al nuovo PUCG, entrando nel merito dei contenuti del DPI.

“Intervenire sulla complicata situazione urbanistica di Grottaferrata, dotando la città di un Piano moderno, sostenibile, nel quale servizi e spazi pubblici divengono centrali, è un impegno che abbiamo preso con i cittadini e che stiamo portando avanti senza sosta – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Continueremo a coinvolgere la cittadinanza in tutti i passaggi che ci porteranno a questa svolta epocale per Grottaferrata, ancora legata ad un Piano Regolatore vecchio di 50 anni fa, ormai lontano dalle reali esigenze della città. Lo faremo attraverso nuovi incontri pubblici, portando avanti il nostro metodo basato su partecipazione, confronto e dialogo. Ringrazio l’Assessore Santini, la presidente Paola Franzoso e tutta la Commissione Urbanistica, il Dirigente del Settore Tecnico Andrea Trinca e i tanti cittadini presenti”.

Alla seduta di ieri pomeriggio, alla quale hanno partecipato anche i consulenti incaricati dal Comune, seguirà un’ulteriore riunione di Commissione prima dell’approdo del Documento preliminare di indirizzo in Consiglio Comunale. Un atto che muove dalla ricognizione puntuale di tutte le criticità di cui soffre Grottaferrata dal punto di vista urbanistico. Deficit di standard urbanistici, alto tasso di consumo di suolo, viabilità – per citare le principali. Una serie di problematiche alle quali l’Amministrazione Di Bernardo vuole porre rimedio, rivoluzionando i paradigmi attuati fino ad oggi per lo sviluppo della città.

“Rigenerazione urbana e rigenerazione del territorio sono gli obiettivi fondamentali di quello che sarà il nuovo Piano Urbanistico Comunale – dichiara l’Assessore all’Urbanistica Silvia Santini –. Grottaferrata avrà un Piano che definirei di Riqualificazione Urbana e Salvaguardia-Valorizzazione del Territorio. La nostra sfida è ribaltare quel paradigma urbanistico che muove dal numero di abitanti e dalla cubatura, rimettendo al centro la pianificazione di nuovi spazi pubblici, la salvaguardia delle memorie e del paesaggio, l’implementazione di servizi secondo il principio di equità e uniformità, volti al miglioramento della ‘qualità dell’abitare’ dei cittadini. Ringrazio il Sindaco Mirko Di Bernardo, il Dirigente Andrea Trinca e il team dell’ufficio tecnico, i consulenti incaricati qui presenti, la presidente Paola Franzoso e tutta la Commissione Urbanistica, i cittadini che hanno partecipato alla seduta”.