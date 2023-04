Velletri, Servadio sul rilancio del comparto agricolo

“Velletri può tornare protagonista nel comparto fieristico agricolo e vitivinicolo. Noi abbiamo le idee chiare già da qualche anno. È per questo che riteniamo fondamentale fare rivivere il mercatino di Rioli completando il progetto del 2018 che prevedeva il raddoppio dell’area che avrebbe consentito più spazi dedicati al mercato e un grande parcheggio. Vogliamo realizzare un polo che sia di riferimento per gli agricoltori. Nei nostri progetti è infatti contemplata la creazione di un’area in zona Appia da destinare a esposizione fieristica per la promozione dei prodotti agricoli locali. Solo in questo modo Velletri potrà riaffermarsi come eccellenza e riferimento per i nostri prodotti agricoli quali olio, il vino, frutta e ortaggi apprezzati in tutto il Lazio e che meritano una promozione più ampia.

Soltanto valorizzando la qualità dei nostri prodotti e dandogli la giusta rilevanza anche in tema di spazi e servizi potremmo davvero rilanciare il comparto cardine della nostra amata città”. Così in una nota il candidato Sindaco Fausto Servadio.

