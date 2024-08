MILANO (ITALPRESS) - I poliziotti del commissariato Mecenate hanno arrestato un 27enne per spaccio di droga. Nell'autovettura, abbandonata dopo la fuga, sotto la scocca è stata trovata cocaina in scatole di caramelle agganciate al telaio con alcune calamite. pc/gtr

PALERMO (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando provinciale di Palermo e gli agenti della Polizia Federale brasiliana hanno eseguito, congiuntamente in Italia e Brasile, un'operazione antimafia su larga scala, disposta dalla Procura - Dda di Palermo e dal 2^ Tribunale Federale del Rio Grande Do Norte. In particolare, l’Autorità giudiziaria estera ha ordinato l’arresto di […]