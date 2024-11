Uomini e Donne Maria perde la pazienza in studio e striglia Alessio: “Livello basso!”

Raramente la padrona di casa interviene ma, questa volta, Maria De Filippi ha “strigliato” Alessio a Uomini e Donne.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, il popolare dating show che da anni appassiona il pubblico italiano, si è assistito a un momento particolarmente intenso.

Maria De Filippi, storica conduttrice del programma, ha deciso di chiamare al centro dello studio Alessio, cavaliere del parterre maschile, e Prasanna, la dama con cui ha intrapreso una frequentazione nelle ultime settimane.

Uomini e Donne Maria spazientita dal cavaliere

Il clima si è fatto subito teso quando Prasanna ha preso la parola. La dama ha ammesso di sentirsi bene in compagnia di Alessio ma ha confessato l’assenza di quel quid indispensabile per decidere di fare un passo in più nella loro relazione. Le sue parole hanno lasciato intendere che l’interesse nato inizialmente potrebbe essere stato influenzato più da orgoglio che da reale attrazione.

Alessio non ha nascosto il suo disappunto per le parole della dama. Ha espresso difficoltà nel comprendere le ragioni alla base della mancanza d’interesse da parte di Prasanna, suggerendo che potrebbero esserci motivazioni non ancora emerse legate alla vita privata della donna. Ha spiegato la dama: “Mi sono resa conto che forse a seguito dell’uscita con Margherita mi ha dato fastidio forse più per orgoglio…Ad oggi mi sento di volerti bene, però”.

La risposta di Alessio non si è fatta attendere, ma il cavaliere ha fatto diverse insinuazioni: “Siamo stati vicini parecchio…Non lo riesco a capire perchè non voglia andare avanti…Le sue sono scuse…Ho pensato che ci sono delle situazioni sue in sospeso dalle sue parti…”. E ancora: “Lei in televisione si guarda bene dal dire…Ha ricevuto tante telefonate quando eravamo al ristorante…Mette i blocchi…Penso abbia qualcuno in testa”.

Maria De Filippi non è rimasta indifferente davanti alle parole del cavaliere e all’atteggiamento tenuto nei confronti della dama. Dai grandini dello studio la padrona di casa ha tuonato: “Perchè non accetti il fatto che non gli piaci più di tanto? Tu misuri il contatto fisico a che punto arriva per capire l’interesse? Non è così! Stai cercando di fare la cattiveria…Lo trovo di livello basso”.

Per ristabilire la verità dei fatti e tranquillizzare gli animi sia in studio sia a casa degli spettatori, Maria De Filippi ha sottolineato come su Prasanna non sia mai arrivata alcuna segnalazione che potesse mettere in discussione la sua sincerità nel programma.