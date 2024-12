Uomini e Donne, la scelta di Martina De Ioannon: lei crolla e scoppia a piangere

La scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è alle porte: la tronista crolla e scoppia a piangere in studio.

La scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è sempre più vicina. L’ex protagonista di Temptation Island, chiusa la storia con l’ex fidanzato, ha accettato di salire sul trono di Uomini e Donne per cercare l’amore. Dopo una partenza difficile a causa delle ingenti critiche ricevute, Martina si è tuffata senza filtri e senza maschere nell’avventura provando a trovare il ragazzo giusto con cui cominciare una vera storia d’amore nella vita di tutti i giorni.

Tra i vari corteggiatori che ha conosciuto, quelli che hanno maggiormente conquistato le sue attenzioni sono Ciro e Gianmarco. Con il primo, il feeling è nato sin dalla prima esterna mentre con Gianmarco, arrivato nel programma in un secondo momento, è stato tutto più graduale. Proprio tra Gianmarco e Ciro, ad oggi, potrebbe esserci la scelta.

Martina De Ioannon tra Ciro e Gianmarco: chi è la scelta della tronista di Uomini e Donne

Pur avendo cominciato a conoscere un terzo corteggiatore, ad oggi, non sembrano esserci dubbi su chi sceglierà Martina De Ioannon. Sia con Ciro che con Gianmarco, l’attrazione è forte così come gli scontri. Con entrambi i corteggiatori, infatti, la tronista ha discusso anche animatamente e più volte, sia Ciro che Gianmarco hanno annunciato di voler andare via dalla trasmissione per poi tornare in studio.

Probabilmente, la scelta di Martina avverrà solo durante le prime settimane del 2025. Ad oggi, infatti, appare ancora confusa e, soprattutto, non si sente capita da nessuno dei suoi corteggiatori come ha ammesso nel corso di una puntata di Uomini e Donne.

“Io cerco anche un po’ di chimica, per esempio. Se ti sto chiedendo che voglio capire questo nei tuoi confronti, qual è il problema? Perché ci dobbiamo nascondere dietro a un dito?“, ha tuonato la tronista contro Gianmarco che si è lamentato per non essere stato scelto per l’esterna.

Martina, inoltre, ha anche discusso con Ciro che ha rifiutato anche di ballare con lei facendola scoppiare a piangere. “Io vengo qui, dopo un’esterna del genere, le porto un pensiero e non abbiamo avuto un secondo per parlare di noi. Mi dà fastidio”, tuona il corteggiatore. “Ok, ti dà fastidio, ma non al punto di non ballarci. Non sei il suo fidanzato”, ha sbottato Martina che, ad oggi, non sembra ancora pronta a scegliere.