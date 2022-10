United Airlines annuncia il nuovo servizio stagionale di voli diretti giornalieri da Roma a San Francisco

United Airlines ha annunciato oggi un nuovo servizio stagionale di voli diretti giornalieri tra l’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci e il suo hub di San Francisco, a partire dal 26 maggio 2023.

United vola dall’Italia verso gli Stati Uniti da più città di qualsiasi altra compagnia aerea e durante la stagione estiva 2023 offrirà 9 servizi giornalieri diretti dall’Italia verso gli Stati Uniti.

“Siamo entusiasti di annunciare l’ulteriore espansione della nostra rete di collegamenti dall’Italia agli Stati Uniti con l’introduzione del nuovo volo da Roma al nostro hub di San Francisco”, ha dichiarato Walter Cianciusi, United Country Sales Manager per l’Italia. “Ci aspettiamo un’altra estate intensa per i viaggi internazionali nel 2023, e siamo orgogliosi di aggiungere al nostro Network globale, già leader del settore, maggiori opportunità per i nostri clienti di connettersi tramite i nostri hub statunitensi ad altre destinazioni in tutto il continente americano.”

“Siamo davvero felici di dare il benvenuto al nuovo volo diretto di United Airlines tra Roma e San Francisco,” dichiara Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Con quasi 250.000 passeggeri annui nel 2019 tra il bacino di utenza di Roma e la Bay Area, San Francisco rappresenta una delle maggiori aree degli Stati Uniti in termini di domanda da e per Roma. Il lancio di questo nuovo importante servizio diretto accelererà la ripresa complessiva del traffico e creerà nuove opportunità, permettendo ai clienti di raggiungere direttamente Roma e godere delle tante bellezze che l’Italia e l’area del Mediterraneo possono offrire.”

La nuova rotta di Roma dimostra la leadership transatlantica di United tra le compagnie aeree statunitensi. Oggi, il programma estivo 2023 della compagnia aerea include l’aggiunta di voli per tre città – Malaga, Spagna; Stoccolma, Svezia; e Dubai, Emirati Arabi Uniti – e di ulteriori sei voli per alcune delle destinazioni più popolari d’Europa: Roma, Parigi, Barcellona, Londra, Berlino e Shannon. In totale, United volerà in 37 città in Europa, Africa e Medio Oriente la prossima estate, più di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe insieme. Le nuove rotte sono soggette ad approvazione governativa.

United ha visto crescere a livelli storici la domanda di viaggi verso l’Europa nel picco della stagione estiva, con un aumento del 20% rispetto al 2019, e si è concentrata sullo sviluppo della sua rete per servirne al meglio la crescente domanda.

Oltre all’aggiunta di nuovi voli, United volerà su nove rotte già aggiunte la scorsa estate, inclusi voli diretti tra New York/Newark e Nizza, Denver e Monaco, Boston e Londra Heathrow, Chicago/O’Hare e Zurigo, Chicago/O’Hare e Milano, nonché voli per quattro destinazioni non servite da nessun’altra compagnia aerea nordamericana – Amman, Giordania; Azores, Portogallo; Palma di Maiorca, Spagna e Tenerife, Spagna.

Roma (FCO) – San Francisco (SFO)

Volo Da A Partenza Arrivo Frequenza Aeromobile Date delle operazioni UA 506 FCO SFO 15:10 18:50 Tutti i giorni Boeing 777-200ER 26 maggio – 28 settembre 2023 UA 507 SFO FCO 16:20 13:10+1 Tutti i giorni Boeing 777-200ER 25 maggio – 27 settembre 2023

Tutti gli orari sono locali e soggetti a modifiche.

Il nuovo servizio stagionale di United da Roma a San Francisco sarà gestito con aerei Boeing 777-200ER, configurati con un totale di 276 posti a sedere: 50 posti full flat-bed in United PolarisSM business class, 24 posti in United Premium PlusSMe 202 posti classe economica, di cui 46 posti in Economy PlusSM che offrono maggiore spazio per le gambe.

United Polaris business class è un’esperienza di viaggio di alto livello che mette in primo piano il relax e il comfort, con servizio di catering di bordo di alta qualità, kit di cortesia premium e sedili full flat-bed.

United in Italia

United opera in Italia dal 1997. Oltre al nuovo servizio stagionale da Roma a San Francisco, United offre tutto l’anno servizi giornalieri da Milano e Roma a New York/Newark. La compagnia aerea offre anche servizi stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles e da Milano a Chicago, nonché da Venezia e Napoli a New York/Newark. È possibile prenotare i biglietti aerei United dall’Italia visitando il sito united.com, telefonando al centro prenotazioni United ai numeri 02-6963-3256 (Milano) e 06-66-05-3030 (Roma) o presso qualsiasi agenzia di viaggio.

United a San Francisco

United è il vettore più grande ad operare dall’Aeroporto Internazionale di San Francisco (SFO). La compagnia aerea gestisce attualmente oltre 200 voli giornalieri verso più di 80 destinazioni negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

A proposito di United

In United l’obiettivo condiviso è quello di “collegare le persone e unire il mondo.” Dai suoi hub statunitensi di Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Newark/New York, San Francisco e Washington, D.C., United gestisce la più ampia rete di rotte globali tra i vettori nordamericani. United sta riportando all’interno del suo network le destinazioni preferite dai suoi clienti e sta aggiungendone di nuove per diventare la migliore compagnia aerea del mondo. Per ulteriori informazioni su come entrare a far parte del team United, visitare www.united.com/careers e per ulteriori informazioni sull’azienda, visitare www.united.com. United Airlines Holdings, Inc. è quotata al Nasdaq con la sigla “UAL”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...