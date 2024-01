Ucraina-Russia, “Mosca pianifica una nuova offensiva”: lo scenario

(Adnkronos) – La Russia sta pianificando una nuova offensiva in Ucraina. Lo sostiene l'Isw, l'Institute for the study of war, sostenendo che ''la Russia si sta preparando a lanciare una nuova offensiva nelle prossime settimane una volta che il terreno nell'Ucraina meridionale e orientale congelerà''. In particolare, secondo il nuovo rapporto dell'Isw, la Russia starebbe preparando unità d'assalto aviotrasportate per lo sbarco nelle retrovie ucraine. Alcune fonti russe stimano che l'offensiva potrebbe iniziare entro il 2 febbraio, dopo che il terreno si sarà appunto ghiacciato e l'Ucraina sarà "stanca" di difendere la propria posizione. Le condizioni climatiche rigide sembrano influenzare le attività di terra su entrambi i fronti. Le forze ucraine nelle parti meridionali del paese hanno anche riferito che l'aviazione russa non è in grado di operare nella regione a causa del clima gelido. Intanto gli attacchi russi contro l’Ucraina hanno ferito sette persone nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità regionali di Kherson, Kharkiv e Donetsk. Le forze russe hanno attaccato l'oblast di Kherson 121 volte nell'ultimo giorno, e la città di Kherson è stata colpita 42 colte, ha riferito il governatore Oleksandr Prokudin. Quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti quando un drone russo ha preso di mira una caserma dei pompieri nel villaggio di Stanislav, ha aggiunto Prokudin. Le forze di Mosca hanno danneggiato l'area di sosta locale delle ambulanze e hanno ferito una donna di 69 anni nella sua casa, ha riferito l'amministrazione militare regionale di Kherson. Le forze russe hanno attaccato oltre 15 insediamenti nell'oblast di Kharkiv, ha detto il governatore Oleh Syniehubov, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo l'esplosione di una mina in una foresta vicino al villaggio di Zoluchiv, che si trova a meno di 20 chilometri dal confine con la Russia. È in ospedale in gravi condizioni. Gli sminatori hanno trovato 148 ordigni esplosivi e hanno sminato 3,3 ettari di terreno, ha aggiunto Syniehubov. Il governatore dell'oblast di Donetsk Vadim Filashkin ha riferito che un civile è rimasto ferito in un attacco russo all'insediamento in prima linea di Avdiivka. Nell'oblast di Zaporizhzhia, 19 città e villaggi sono stati colpiti dagli attacchi russi, ha detto il governatore Yurii Malashko . Sebbene non siano state segnalate vittime, le autorità regionali hanno ricevuto 13 segnalazioni di danni alle infrastrutture a causa degli attacchi. Nell'oblast di Dnipropetrovsk, un attacco di artiglieria russa sulla città di Marhanets ha danneggiato due farmacie, un negozio, due case, cinque fabbricati agricoli e linee elettriche, ha riferito il governatore Serhii Lysak, aggiungendo che non ci sono notizie di vittime, ma che più di 5.000 persone sono rimaste senza elettricità. La Russia ha perso 370.980 soldati in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, precisando che nel numero sono incluse le 980 vittime subite da Mosca nelle ultime 24 ore. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 6.089 carri armati, 11.322 veicoli corazzati da combattimento, 11.698 veicoli e serbatoi di carburante, 8.771 sistemi di artiglieria, 955 sistemi di razzi a lancio multiplo, 650 sistemi di difesa aerea, 329 aerei, 324 elicotteri, 6.865 droni, 23 imbarcazioni e un sottomarino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

