“Tutte le volte” è il nuovo singolo di Federika

Da venerdì 22 dicembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Tutte le volte”, il nuovo singolo di Federika.

“Tutte le volte” è un brano pop dal beat moderno che racconta di un amore complicato seppur intenso, che viene messo alla prova da situazioni e caratteri difficili.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo è il mio ultimo progetto musicale, nato dalla collaborazione con la casa discografica Up Music. Lavorare a questo progetto e vederlo sviluppare rappresenta per me la piena realizzazione di un’esperienza musicale e artistica altamente graficante”.

Biografia

Federica del Forno ha 22 anni e viene da Salerno. Coltiva da sempre la sua più grande passione: il canto e inizia le sue piccole esperienze sin da piccola. Artista esplosiva e, allo stesso tempo, introversa ha cercato a lungo il modo migliore per esprimersi attraverso la sua musica, fino a presentare il suo progetto più maturo, il brano “Tutte le volte”

