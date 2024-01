Turismo sostenibile in Spagna, tra le destinazioni più responsabili d’Europa

(Adnkronos) – Sfida ambiziosa per la Spagna per il 2024: consolidare una strategia sostenibile che ha visto un investimento di 1.858 milioni di euro sui 3,4 miliardi destinati al turismo. L'impegno per la sostenibilità è evidente nelle varie iniziative intraprese nel corso del 2023, tra cui la collaborazione con la rivista 'Green Me', il lancio della campagna 'Ti Meriti la Spagna Green' e il prestigioso riconoscimento di Lonely Planet, che ha designato la Spagna come la prima destinazione sostenibile nel "Best in Travel 2024". Il risultato è evidente nel crescente interesse degli italiani verso la Spagna, con un aumento del 20,6% di visitatori nel 2023 rispetto all'anno precedente e una spesa turistica in aumento del 20,1% secondo i dati di ottobre 2023. La Spagna continua a essere una destinazione di elezione per gli italiani, e la sua popolarità è evidenziata anche dalle preferenze nelle prenotazioni di alloggi, dove la Spagna si posiziona al primo posto, seguita da Francia e Grecia. L'interesse per la Spagna sembra persistere durante tutto l'anno, con una tendenza alla destagionalizzazione della pianificazione del viaggio. La motivazione principale di viaggio è guidata dalla cultura, gastronomia, sole e spiaggia, turismo attivo e itinerari. Questo tipo di turismo non solo è redditizio, ma contribuisce anche alla sostenibilità sociale, economica e ambientale, allineandosi agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU entro il 2030. La sostenibilità è il cardine della strategia adottata, allineandosi ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. La Spagna si distingue per il suo impegno ambientale, con un terzo del territorio protetto, la maggiore adesione alla rete Natura 2000 dell'UE (27%), e il primato mondiale UNESCO per il numero di riserve della Biosfera (53). Le città spagnole sono progettate per essere "walkable cities", la rete dei treni ad alta velocità è la più estesa d’Europa, e il 47% dell’energia è generato da fonti rinnovabili. La Spagna è anche il secondo paese europeo per produzione di energia eolica e solare. Il piano di modernizzazione e competitività turistica destina 170 milioni di euro a progetti di efficienza energetica nel settore turistico. Dal punto di vista sociale, la Spagna implementa progetti per la responsabilità sociale nelle imprese, osservatori e promozione dell'uguaglianza di genere. Il paese accoglie il 20% del turismo LGBTQIA+ d’Europa, evidenziando l'impegno per l'inclusività e l'accessibilità. Il focus sulla sostenibilità si traduce in 175 progetti nell'ambito del programma 'Piani di sostenibilità turistica in destinazione 2023', finanziati con i fondi Next Generation Eu del Piano di Recupero. Progetti come 'Teruel Rural' e il Consorcio de Turismo Ribeira Sacra mirano a promuovere la competitività territoriale e migliorare la mobilità. La Spagna investe anche in esperienze turistiche innovative con un budget di cento milioni di euro. Tra queste, il progetto 'Ruta QueRed, Queserías Artesanas de España' valorizza le piccole latterie attraverso tecnologie sostenibili. Guardando al futuro, la Spagna ha già delineato le sue priorità per il 2024, con Valencia designata come capitale verde, Oviedo come capitale gastronomica, e l'attenzione su eventi artistici come il centenario di Eduardo Chillida e il logo di Turespaña creato da Mirò 40 anni fa. —turismowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...