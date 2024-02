Trattori arrivati a Sanremo: “Puntiamo al palco, 5 minuti per le nostre ragioni”

(Adnkronos) – E' arrivata a Sanremo la delegazione di giovani agricoltori del movimento Riscatto agricolo partita ieri sera dal presidio di Melegnano (Milano). Al momento si trova con 7 trattori al mercato dei fiori di Sanremo. "Noi puntiamo a salire sul palco dell'Ariston – dice all'Adnkronos Davide Pedrotti, uno dei leader del movimento -. Solo 5 minuti per spiegare le nostre ragioni ai cittadini italiani". Ieri intanto, dopo le affermazioni di uno dei rappresentanti della protesta, l'ufficio stampa Rai ha smentito "categoricamente di aver avuto qualsiasi tipo contatto con gli agricoltori". Qualunque sia la decisione, a chiedere di dar voce alla protesta al Festival sarà una delegazione ristretta composta da quattro giovani agricoltori, tra cui anche la figlia di Goglio, Giulia, agricoltrice di Lodi insieme ad Andrea Pedrotti di Brescia, Alessandra Oldoni di Bergamo e Fabio Pizzaris di Cagliari. "Porteremo al Festival le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche, per illustrare le molte idee e proposte di noi giovani agricoltori, per continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura e determinati a continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni. Solo con un’agricoltura viva – affermano – c’è vita, c’è sicurezza e sovranità alimentare, c’è rispetto dell’ambiente, c’è futuro". "Se si ferma l’agricoltura crolla tutto", è il grido di allarme che lanciano. "Siamo inoltre molto determinati a rivendicare con orgoglio e riscatto la speranza di non mollare e di far capire alle istituzioni ed ai cittadini che, senza gli agricoltori non vi sarà mai la sovranità alimentare che rende i popoli liberi", sostengono. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

