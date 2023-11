Trasporto marittimo, Salvini: “Ets danno per industria europea a vantaggio di altri”

(Adnkronos) – “L’Ets è un danno per l’industria europea e un vantaggio per quella extra Europea. La sostenibilità è importante ma imporre nuove tasse alle imprese è il modo più stupido per aiutarla”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto all’assemblea annuale di Alis. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)