Toro: 10.000 cuori granata contestano Cairo

Il tifo organizzato del Toro si è riunito in quella che è stata una manifestazione contro la presidenza e gestione Cairo. Erano diecimila fuori dai cancelli almeno e ventimila dentro lo stadio per quella che è stata una voce unica: “Cairo vattene”. Tutti uniti contro Cairo

La manifestazione promossa dal Gruppo dei Resistenti Granata dopo la cessione improvvisa e mal digerita dal tecnico Paolo Vanoli.

C’erano proprio tutti i principali gruppi del tifo granata, dagli storici Ultras Granata ai Torino Hooligans a sfilare lungo lo stadio anche se in due cortei separati.

Non ci sono stati scontri ma un unico grido chiaro e forte nei confronti di una società che sembra più pronta a dismettere che ad investire.

Il corteo degli ultras si ritrova davanti ai cancelli dello storico stadio Filadelfia, luogo di tante leggende a tinte granata per terminare davanti ai cancelli della tribuna del Toro.

I TH invece convergono dall’altra parte dello stadio passando da Via Filadelfia e arrivando anche loro davanti alla tribuna dello Stadio Grande Torino.

Tra i promotori proprio Marina Cismondi dei Resistenti Granata: “Questa manifestazione è importante” dice ai nostri microfoni “per far capire a Cairo che deve mettere in vendita la società”. La Cismondi attacca “So per certo da fonte interna che un gruppo scozzese era interessato al Toro ma lui si è rifiutato di vendere“.

La storica tifosa granata lancia anche una frecciata al presidente granata “Con il Toro lui si fa i suoi comodi, basta guardare gli ultimi bilanci del Toro per capire che lo usa a suo piacimento con finanziamenti dalle sue controllate al tasso del 3%”.

Intervenuto anche Mario Patrignani storico Presidente dei Fedelissimi Granata di Pesaro giunto dalle Marche per stare accanto agli Ultras.

Un grido quello dei tifosi continuato anche all’interno dello Stadio in un clima surreale e con la squadra di Vanoli vittoriosa in rimonta sull’Atalanta. A proposito gol del pareggio e assist proprio di Ivan Ilic altro giocatore ceduto dalla società a luglio in Russia ma con il giocatore che aveva rifiutato la cessione ed ora tra i migliori del toro. Sarà la prossima plusvalenza?

